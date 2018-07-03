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МВД: уровень преступности в День независимости был втрое ниже обычного

04.07.2018 14:28 — Разное | Ежедневник  
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МВД: уровень преступности в День независимости был втрое ниже обычного

фото: belta.by

В местах массовых мероприятий на День независимости не зафиксировано ни одного ЧП, уровень зарегистрированной преступности в стране в этот день был в три раза ниже обычного, сообщил начальник управления охраны правопорядка МВД Дмитрий Курьян.

"В местах проведения массовых мероприятий не зафиксировано ни одного чрезвычайного происшествия или преступления. Более того, среднестатистическая регистрация преступлений была ниже в этот день в три раза, чем обычно", - сказал Курьян на пресс-конференции, сообщает Интерфакс.

Он напомнил, что накануне органами правопорядка был реализован комплекс предварительных мероприятий. Личный состав на время праздника был переведен на усиленный вариант несения службы.

Для обеспечения безопасности жителей Беларуси и гостей страны органами внутренних дел на праздничных площадках с наиболее массовым пребыванием людей проводились досмотры.  "Только в Минске функционировало более 140 пунктов пропуска. Это позволило обеспечить наиболее комфортный и быстрый проход к местам проведения мероприятий", - отметил Дмитрий Курьян.

ГАИ, в свою очередь, обеспечила безопасность дорожного движения возле мест массовых гуляний. На отдельных участках дорог было временно ограничено движение транспортных средств, рассказал представитель МВД.

Первый заместитель начальника управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Алексей Иоффе в свою очередь проинформировал, что по линии его ведомства чрезвычайных происшествий в местах проведения праздничных мероприятий также не зафиксировано.

 
Теги: Минск
 
 
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В местах массовых мероприятий на День независимости не зафиксировано ни одного ЧП, уровень зарегистрированной преступности в стране в этот день был в три раза...
 
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