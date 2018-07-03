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Спасение близко! Найденные в таиландской пещере дети здоровы и готовы к эвакуации
Военврачи проверяли состояние 12 членов школьной футбольной команды и их тренера двое суток. Следующий шаг – эвакуация.
Она может начаться уже сегодня. Ребятам предстоит преодолеть затопленные участки длиной почти в 200 метров. Операция осложняется тем, что школьники не умеют плавать, тем более в специальном снаряжении.
Подростки вместе с футбольным тренером оказались отрезаны от выхода из пещеры из-за внезапного наводнения. Их поиски продолжались 10 дней.
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Военврачи проверяли состояние 12 членов школьной футбольной команды и их тренера двое суток. Следующий шаг – эвакуация.
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