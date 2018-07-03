В Польше вступил в действие скандальный закон о судебной реформе

Верховный суд страны оказался на полулегальном положении.



Более трети судей высшей инстанции должны были до полуночи уйти на пенсию, в том числе первый председатель Верховного суда. Однако она и ещё 10 человек увольняться отказались. Реформа позволяет переназначить более половины судей. Против неё выступают юристы и адвокаты, а Еврокомиссия грозит Польше новыми санкциями.