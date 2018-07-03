В СК подтвердили задержание главы Браславского района и его супруги

Семейную пару подозревают в коррупции.



В отношении Владимира Драневского, который руководил районом с 2015 года, дело возбуждено по двум статьям – получение взятки и превышение служебных полномочий.

Супругу подозревают в пособничестве. Если вину докажут, чиновнику будет грозить до 15 лет лишения свободы.