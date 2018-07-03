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В СК подтвердили задержание главы Браславского района и его супруги
Семейную пару подозревают в коррупции.
В отношении Владимира Драневского, который руководил районом с 2015 года, дело возбуждено по двум статьям – получение взятки и превышение служебных полномочий.
Супругу подозревают в пособничестве. Если вину докажут, чиновнику будет грозить до 15 лет лишения свободы.
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Семейную пару подозревают в коррупции.
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