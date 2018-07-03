Слуцкий райисполком «принял к сведению» обращение о дублировании уличных табличек на белорусском языке





Организатор коллективного обращения по вопросу дублирования уличных табличек на белорусском языке Зинаида Тимошек получила ответ Слуцкого райисполкома.

В нем перечисляются действующие акты законодательства и говорится, что «вопрос дублирования надписей на вывесках с названиями улиц и других указателей адресов в Слуцке на двух государственных языках райисполкомом принято во внимание», пишет «Новы Час».

— При этом начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Михаил Воробей в своем ответе сослался на два государственных языка в Республике Беларусь и проинформировал, что на территории Слуцкого района названия улиц и других указателей адресов определяются на русском или белорусском языках, — говорит председатель местного Товарищества белорусского языка. — На самом деле 90 процентов назвал вывесок улиц написаны на русском языке. Поскольку для меня непонятно, что значит выражение «принято к сведению», я продолжила переписку с Слуцкого райисполкома. В личном обращении попросила объяснить, что значит «вопрос принято во внимание» и какие конкретные действия и в какие сроки будут проводиться Слуцким районным исполнительным комитетом по решению изложенного в коллективном обращении вопроса, который поддерживает более 600 жителей города.





Автор обращения попросила известного защитника белорусского языка Игоря Случака прокомментировать ситуацию.

— Действительно, в соответствии с Конституцией Беларуси в нашей стране действуют два государственных языка. Коллективное обращение горожан также предлагает, чтобы действовали два государственных языка. Должны обеспечиваться права не только русскоязычных граждан, но и белорусскоязычных, — объясняет правозащитник.

По мнению Игоря Случака, Слуцкий райисполком дал формальный ответ, поскольку перечислил статьи законодательства и не ответил, будет ли реагировать на проблему. Это вызывает его обеспокоенность, поскольку на обращение несколько сотен жителей чиновник дал ответ, что их мнение только «принято к сведению». При этом не уточнено, будут приняты конкретные меры для решения вопроса, который волнует горожан.

Случак считает, что отсутствие двуязычных вывесок - это дискриминация по языковому признаку. Так, в данном конкретном случае с большинством русскоязычных указателей дискриминируются белорусскоязычные граждане, а те законодательные акты, на которые ссылается райисполком, формально как будто соответствуют законодательству о языках, но противоречат Конституции Республики Беларусь.

Интервью SlutskGorod с Игорем Случаком можно посмотреть по ссылке .

Опрос на подобную тематику недавно публиковался в нашей группе Вконтакте. 55,3% участников ответили, что не являются сторонниками полной замены табличек на белорусскоязычные.