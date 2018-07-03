Андрей Мерзликин: «Правда - она молчаливая»

...В октябре 1941 г. многотысячное фашистское войско наступает на Калинин (ныне Тверь), чтобы освободить себе прямой путь на Москву. На защите города - лишь 2000 человек без танков и артиллерии. Единственная возможность задержать врага - эшелоны 5-й стрелковой дивизии, которые должны пройти через Калининскую станцию. Но диверсанты наводят немецкую авиацию на мост. Кто же окажется вражеским шпионом? «АиФ» побеседовал с Андреем Мерзликиным, сыгравшим коменданта Калинина майора Сысоева.

Под грифом «Секретно»

Ольга Шаблинская, «АиФ»: - Андрей, а вы сами знали ту реальную историю обороны Калинина?

Андрей Мерзликин: - Я был ошеломлён! Режиссер Павел Дроздов хотел снять этот фильм очень давно. Он уроженец Твери и настолько знает и любит историю города, что, как только у него появились возможности, это желание рассказать о своей малой родине реализовалось. Сценарий поддержала корпорация «Русская Фильм Группа».

По большому счёту, у нас не реконструкция, а история, снятая по реальным событиям в реальных местах. И мой герой майор Павел Сысоев - реально существовавший человек. В чём же вымысел, спросит зритель. А в том, что в силу секретности тех профессий мы многого не знаем, никто ведь не записывал, не документировал работу офицеров НКВД. Мы знаем лишь, что им были обозначены задачи, знаем о том, с какими сложностями они сталкивались, и то, что задачи эти были выполнены, потому что Тверь находилась под оккупацией лишь несколько месяцев. И что за освобождением этого города стоит большой человеческий труд, жизни, трагедии, победы. Фильм об этом.

Кстати, сыграть в детективе - тоже задача не из простых. Ты должен распределить себя в роли так, чтобы публика до последнего не могла понять, какой ты. Я впервые не играю человека, который на 100% хороший или на 200% негодяй. И нужно было уметь это дело так переплести, постараться зрителя где-то даже обмануть, заинтриговать. (Улыбается.)

- А обычно вам достаются именно такие роли - «хороший» или «плохой»?

- Знаете, как в жизни-то бывает: у любого хорошего, доброго парня есть свои «секреты». Именно такие краски и стараешься добавить. Играя даже самого порядочного человека, думаю: где же его слабина? Где он такой же, как все, где он оступается? Зритель такому персонажу больше верит, потому что все мы не без греха. И наоборот. Даже отчаянные люди, которых мы порой сгоряча записываем в негодяи, могут оказаться более порядочными, чем ты.

Не громкая, а, наоборот, тихая, безмолвная красота доброго поступка - она важна. Правда - она вообще молчаливая.

Закваска для гения

- Кстати, как реагировали жители Твери на фильм?

- Я знаю, что очень сильное впечатление получил губернатор. Но для меня не это главное. Мы хотели, чтобы появилось кино, которое было бы значимо для конкретного региона. Мне нравится, когда местные жители знают историю своего края, рассказывают: вот здесь произошли такие события, здесь этот человек совершил такой подвиг. В такие моменты понимаешь, какая богатая история не только у целой страны, но и у каждой области. Возможно, человек, который вырос на истории своего края, на традициях, впитав всё это, однажды создаст фильм или книгу, чтобы поделиться с нами. Это же здорово! Я думаю, Шукшин был именно таким - он снимал то, что знал и видел. За это мы и любим его произведения - и «Печки-лавочки», и «Живёт такой парень», и «Калина красная». Эти фильмы могут стать хорошим примером для современных режиссёров, которые тоже выросли с любовью к малой родине. Если научишься любить место, где родился и вырос, помнить, уважать своих товарищей, а в первую очередь - своих родителей, на этой закваске может вырасти очень хороший художник.

- А ваша малая родина где?

- Я разрывался, потому что моя малая родина между Вологодской и Тамбовской областями. И я очень рад, что моя любовь к большим северным просторам Вологодской области, к лесам и бескрайним горизонтам сочетается с тем, что я знаю быт русского крестьян­ства. Знаю, каково это: полежать на печи, поесть пирогов, пить молоко из-под коровы, собирать грибы, малину в лесу, страдать от этого. (Смеётся.)

- Страдать?!

- Любой детский труд вызывает сначала антагонизм. А потом оказывается: всё, что было в детстве, - самое лучшее в твоей жизни. Ты в диком лесу, в валежнике... Где-то бродит рысь, где-то могут быть волки, а ты собираешь малину. А какие были рассказы бабушки и дедушки! Радио в деревне не было - про телевизор я и не говорю. Поэтому очень ценились хорошие рассказчики. Сказания, истории, байки, какие-то воспоминания. Ребёнком я это слушал открыв рот. Помню, как дедушка мне рассказывал про войну и даже показывал свои ранения.

Это был отец моей мамы. А папины родители из Воронежской области, деревня Тамбовка. Это вообще удивительная деревня - там целые деревни были практически одни Мерзликины: всему поселению дали одну фамилию. Кстати, из моей деревни Тамбовки Воронежской области родом и другой Андрей Мерзликин, Герой России, о существовании которого я знал с 1992 г., но только недавно судьба нас свела. Мы пожали друг другу руки и с удивлением узнали, что наши отцы из одной деревни.

- Если вернуться к фильму, как вы считаете, много ли таких страниц у нас в истории, о которых мы ещё не знаем?

- Думаю, много. Это события печальные, трагические. Такое кино надо снимать с пронзительно звенящими чувствами: если ты этого не сделаешь, тебе будет стыдно.

С другой стороны, я недавно понял: о войне необязательно надо рассказывать лишь с трагическим оттенком. Люди же не собирались тогда умирать! Даже в самые страшные времена они хотели быть счастливыми. Я читал письма фронтовиков - они всегда призывали: вы там только будьте счастливыми, тогда это оправдает наши жертвы. Живите, радуйтесь! Благодарите друг друга, Бога благодарите. Просто не забывайте, кому обязаны.

- К вопросу о героях. Какими должны быть герои в кино, чтобы наши дети росли на хороших примерах?

- Раньше мы смотрели «Неуловимых мстителей». Хотя я понимаю, что так не бывает, но мне нравилось. Сегодня мне импонирует здоровая мифология американского кино, когда они берут человека и делают из него героя, будь то освоение космоса или победа во Второй мировой, и он один всех спас. Они придумали свой способ воздействия на молодого зрителя. Мне кажется, что наши современные кинематографисты тоже такого человека пытаются найти.

Сегодняшнее молодое поколение - очень классное, здоровое, сильное. Они занимаются самовоспитанием, самообразованием. Им бы порой проявлять чуть больше уважения к заслугам предыдущих поколений. Но это удел всех молодых: они сначала отрицают, а потом понимают: по большому счёту, мы являемся звеньями одной большой цепи.