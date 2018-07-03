

Техники работы с уровнями поддержки и сопротивления на Forex

Одна из первых идей графического анализа, с которой знакомятся начинающие трейдеры, - это уровни поддержки и сопротивления.

Такие уровни легко найти на графике.

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления

Уровнем поддержки называют горизонтальный уровень, построенный по нижним экстремумам цены.

Уровнем сопротивления называют горизонтальный уровень, построенный по верхним экстремумам цены.





Рис. 1. Уровень поддержки, ставший сопротивлением.

Уровни поддержки и сопротивления обладают несколькими свойствами. Исходя из названия, ожидается, что от поддержки цена оттолкнется и продолжит рост. Соответственно, от уровня сопротивления ожидается отскок.





Рис. 2. Уровни поддержки и сопротивления

Но есть и стратегии, в которых торговля ведется на пробой уровня поддержки и сопротивления.

Пробой поддержек и сопротивлений

Один из главных вопросов, над которым трейдеры и аналитики ломают голову, - это "Чего ожидать от уровня поддержки/сопротивления - пробоя или отскока цены?".

Для определения силы или слабости уровней применяют как технические индикаторы, так и графические модели цены.

В поисках наиболее действенного решения "Как работать с поддержками и сопротивлениями" вернемся к нашему подходу, который мы предлагаем при каждом удобном случае: речь идет об эксплуатации рыночных ситуаций, а не об их прогнозировании.

Пытаясь предугадать ложный или действительный пробой, трейдер прогнозирует. Проще говоря - гадает на кофейной гуще. Ведь если перед ним расположить 1000 графиков с ценой у уровня поддержки/сопротивления, вряд ли успешность его предсказаний будет выше 50%.

Поэтому, в целях эксплуатации таких ситуаций, когда цена находится у уровня поддержки или сопротивления, мы рекомендуем создавать роботов и тестировать: пробовать находить такие ситуации, где наиболее вероятен пробой или отскок от уровня.

Наклонные уровни поддержки и сопротивления

Такие уровни строят по двум или трем (и более) экстремальным точкам цены.

Соответственно, наклонным уровнем поддержки называют уровень, построенный по нижним экстремумам цены, при этом каждый последующий экстремум выше предыдущего.

Наклонным уровнем сопротивления называют уровень, построенный по верхним экстремумам цены, при этом каждый последующий экстремум ниже предыдущего.

Проще понять это с помощью изображения.





Рис. 3. Сразу два наклонных уровня поддержки, построенных по трем и двум точкам соответственно.





Рис. 4. Наклонный уровень сопротивления.

Способы построения уровней

Сколько трейдеров, столько существует и способов построения уровней. Универсальных правил нет. Кто-то строит строго по пикам ценовых баров. Кому-то удобнее строить уровень буквально по средним ценам баров, чтобы за уровень выходили "тени" свечей, и т.д.

Существует множество методик работы с уровнями: начиная от простых горизонтальных и наклонных уровней, вплоть до "Вил Эндрюса", тактики "Адверза" и т.д., где трейдер делает на графике многочисленные построения на основе уровней.

Трудно судить о надежности таких методов, поскольку не существует конкретной статистики (которую, напомним, можно получить, создав робота и проведя его тесты на исторических котировках).

Уровни и торговые сигналы

В практике для работы от уровней используют следующие сигналы:

Пробой уровня означает смену тренда, сделка открывается в направлении пробоя

Отскок цены от уровня означает продолжение тренда, сделка открывается в направлении отскока





Рис. 5. Канал, построенный по трем точкам. Нижняя линия идет параллельно верхней.

Используют также достижение ценой обратной стороны канала - либо для выхода из рынка, либо для открытия противоположной сделки.

Что такое "зеркальный" уровень

За уровнями поддержки/сопротивления замечена такая особенность: зачастую уровень, служивший сопротивлением, в будущем может работать как поддержка. Отсюда пошло название "зеркальный" уровень.

Уровни Фибоначчи, Мюррея и т.д.

Для получения таких уровней применяются математические вычисления. Например, для построения уровней (коррекций) Фибоначчи берется один оформленный ценовой размах (или волна), и в его пределах находят уровни, например: 38.2%, 50%, 61.8% и некоторые другие. Существуют также уровни расширений Фибоначчи.





Торговлю по уровням Фибоначчи хорошо популяризовал трейдер Джо ДиНаполи с помощью своей книги и многочисленных семинаров.

Принято считать, что на форексе уровни Фибоначчи, Мюррея и другие работают хорошо. Однако это хорошо видно на истории. Наиболее сложный момент - применить это в правой части графика, а в случае ошибки - вовремя признать ошибку.

Заключение

Для работы с горизонтальными и наклонными уровнями у трейдера имеется огромный арсенал инструментов. Это и уровни, которые дает сама цена, так и уровни, которые вычисляются от определенных цен (Фибоначчи, Мюррея). Тактик работы с уровнями также великое множество.

Для наиболее надежных результатов, однако, необходимо получение статистики. Если с техническими индикаторами все просто - чтобы узнать надежность паттерна, достаточно написать робота и протестировать его, то с графическими моделями все гораздо сложнее. Ведь их труднее запрограммировать ввиду нечеткости описаний некоторых моделей и субъективности в применении.