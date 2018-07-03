Марадона едет в Беларусь и хочет встретиться с Лукашенко

Известный экс-футболист Диего Марадона посетит матч чемпионата Беларуси 16 июля, в котором брестское «Динамо» сыграет с солигорским «Шахтером».

Возможность приезда Марадона подтвердил 3 июля, сообщили в пресс-службе «Динамо-Брест». Точно известно, что он будет на игре, остальные подробности пока не разглашаются.

«Сейчас программа его пребывания разрабатывается и о деталях будет сообщено дополнительно», - цитирует пресс-секретаря клуба Ольга Хижинкова БелТА .

О своем приезде экс-футболист заявил и сам в своем аккаунте в Instagram. По словам Марадоны, он хотел бы познакомиться с Александром Лукашенко.