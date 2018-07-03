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Марадона едет в Беларусь и хочет встретиться с Лукашенко

04.07.2018 15:00 — Разное | БДГ  
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Известный экс-футболист Диего Марадона посетит матч чемпионата Беларуси 16 июля, в котором брестское «Динамо» сыграет с солигорским «Шахтером».

Возможность приезда Марадона подтвердил 3 июля, сообщили в пресс-службе «Динамо-Брест». Точно известно, что он будет на игре, остальные подробности пока не разглашаются.

«Сейчас программа его пребывания разрабатывается и о деталях будет сообщено дополнительно», - цитирует пресс-секретаря клуба Ольга Хижинкова БелТА.

О своем приезде экс-футболист заявил и сам в своем аккаунте в Instagram. По словам Марадоны, он хотел бы познакомиться с Александром Лукашенко.

Напомним, что бывший нападающий сборной Аргентины по футболу Диего Марадона подписал трехлетний контракт с брестским «Динамо» и стал председателем правления клуба. По словам чемпиона, для него это новый вызов, и он будет отдавать «Динамо» все лучшее для большей конкурентоспособности. Марадона отметил: для него главное, что у спортсменов есть энтузиазм. Однако до сих пор он не приезжал в Беларусь, так как работал на Чемпионате мира по футболу в России. За посещение каждого матча он получал от FIFA 11 тысяч долларов, однако после инцидента на игре Аргентина Нигерия контракт расторгнут.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Известный экс-футболист Диего Марадона посетит матч чемпионата Беларуси 16 июля, в котором брестское «Динамо» сыграет с солигорским «Шахтером».
 
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