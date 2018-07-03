Вячеслав Костиков: На качелях народного счастья

В ходе социологических опросов последних лет жители России так уверенно говорили о небывало высоком уровне своего счастья (в некоторых регионах чуть ли не 80%), что правительство решило, что краник, из которого хлещет эта благодать, можно и прикрутить.

И прикрутили. Полезли вверх цены на лекарства, на продовольствие, на коммунальные услуги, на авиа- и железнодорожные билеты, возросли налоги на землю. Усыхает бесплатная медицина. Страховка обеспечивает всё меньшее количество услуг. «Анализ мочи сделаем бесплатно, а за анализ крови плати». Возросли церковные и кладбищенские услуги. Старики, копившие по давней традиции на похороны, опасаются, что не хватит на отпевание.

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Казалось бы, щиплют поне­многу, но по результатам «мелких» карманных краж общие поборы с населения за последние годы росли в 2 раза быстрее, чем доходы. Во многих регионах люди оказываются в хронических должниках. Население, привыкшее терпеть, терпело. Но тут грянули новые цены на бензин. Поездки на шесть соток стали кусаться. Народ зашумел. Но правительство, убаюканное прогнозами о стабильности социальной ситуации, шума не услышало.

Не поглядели за забор

В итоге кое-каких особенностей своих отношений с народом чиновники не учли. Из-за заборов загородных особняков, из окон «мерседесов» народной жизни не видно. Высшее чиновничество и ест, и пьёт, и отдыхает по-другому. Средняя зарплата чиновника в России в 4 раза выше, чем у врача и учителя. Это по официальным данным Росстата. Независимые аналитики утверждают, что истинный уровень бедно­сти в стране занижен. Особенно в регионах. Вот и читатели «АиФ» пишут в газету: мужики с водки переходят на самогон, с табака на махорку и учат друг друга, как крутить само­крутки. Статистический Русский мир, из которого пропаганда делает красочный народный лубок, начинает рушиться буквально за несколько десятков километров от Москвы. И в этом реальном мире жизнь измеряется другими категориями. Исследования показывают, что на подходе к 60-летию значительная часть населения начинает воспринимать себя как стариков и старух (на Западе такое восприятие наступает к 70 годам) и мечтает о выходе на пенсию. И естественно, когда людям стали говорить, что по результатам пенсионного манёвра им придётся ещё несколько лет по­стоять у станка или погорбатиться на стройке, это многим не понравилось.

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Не тронь святое…

При подготовке пенсионной реформы власть не учла и того, что значительная часть пожилого населения ещё живёт воспоминаниями о советской эпохе. Пенсии и тогда были невелики, но пенсионная книжка воспринималась и воспринимается как заслуженная награда за всю трудно прожитую жизнь, как осво­бождение. Пенсия в России - это почти святое, Богом ­данное. И как бы власть ни доказывала, что «повышение пенсионного возраста связано с увеличением продолжительности жизни», люди воспринимают это как социальное свято­татство.

В правительстве, похоже, не уловили этих нюансов. Протирать глаза стали уже после того, как в регионах люди начали собирать протестные подписи. Обращает на себя внимание, что к этой протестной инициативе присоединились обычно безропотные и безмолвные профсоюзы. Нетрудно догадаться, что наварить политический капитал на этом деле захотят и другие силы: КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, маргинальные группы.

Запас народного терпения пока есть. По данным Института социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства, 80% граждан не считают своё материальное положение плохим. На кухнях, правда, уже подшучивают: «Жить стало лучше, но трудней». И такого рода настроения фиксируются закрытыми зондажами. Для Кремля их проводит Федеральная служба охраны (ФСО). О возможном обострении социальной ситуации в регионах предупреждают и политологи. А ведь в этом году в 26 регионах пройдут выборы губернаторов, а в 17 - выборы в региональные законодательные собрания. Результаты могут оказаться неожиданными, в том числе и для «Единой России», которая реформу поддерживает.

Ситуация усугубляется тем, что за короткий промежуток времени совпали сразу несколько ощутимых ударов по народному кошельку: повышение цен на бензин, на тарифы ЖКХ, повышение НДС. Запасы прочности народного счастья в регионах ощутимо тают. Кричат «караул» и предприниматели. По опросам ВЦИОМ, 20% из них готовы повесить на дверях замок.

Под прикрытием

Нельзя сказать, что правительство глухо к этим сигналам. Но в Белом доме рассчитывают, что под политическим прикрытием президента, чей рейтинг остаётся очень высоким, удастся провести даже непопулярные реформы. Чиновники полагают, что если народу всё правильно и хорошо объяснить, то открытых протестов удастся избежать. Но дело в том, что ресурсы пропаганды в последние годы заметно истощены.

Между назревшей необходимостью реформы и опасениями за социальный климат в стране возникли серьёзные противоречия. В Кремле, похоже, уже уловили смену настроений. Высказывания пресс-секретаря президента («Путин не участвует в обсуждении параметров пенсионной реформы. Над ней пока работает только правительство») можно интерпретировать как стремление В. Путина дистанцироваться от действий Белого дома и сохранить возможность для манёвра.

В верхах обсуждаются варианты выхода из сложной ситуации. По моим сведениям, их несколько. Вариант № 1: правительству удастся объяснить людям, что другого пути нет, что без реформы через несколько лет «будет ещё хуже». Вариант № 2: под градом критики и при росте недовольства реформа будет смягчена или отсрочена. Народу выдадут (или посулят) подарки. Вариант № 3: если правительст­во настоит на жёстком проведении реформы, а недовольство превысит допустимые пределы, то Кремль уже не сможет дистанцироваться от событий. В мягкой или жёсткой форме В. Путин подскажет Д. Медведеву, что «так делать нельзя». Жёсткая форма подразумевает отставку инициаторов реформы.

Есть и ещё один вариант - № 4. Понимая, что откладывать реформу уже нельзя, В. Путин жертвует частью своего рейтинга, обращается к нации и просит народ принять реформу и её неизбежные последствия. В прессе уже появились сведения о том, что президент готовит новое обращение к Федеральному собранию. Фактически - к народу.

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