Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси до конца недели

В ближайшие дни в Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы, сообщает сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды (Белгидромет).





"В четверг, 5 июля, погоду Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, умеренный", – рассказали синоптики. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +9..+15°С, во второй половине дня повысится до плюс 19-25 градусов, по юго-западу до +28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

По информации Белгидромета, 6 и 7 июля страна будет находиться в поле пониженного атмосферного давления под влиянием неустойчивых воздушных масс, поступающих с акватории Балтийского моря.

"В пятницу, 6 июля, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами прогремят грозы. Ветер западный, северо-западный, умеренный, при грозах порывистый", – сообщили в Белгидромете. Ночью температура воздуха составит +10..+17°С, днем будет 18-25 градусов выше нуля, по югу местами до +27°С.

В субботу, 7 июля, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. "Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, максимальная днем +18..+25°С", – прогнозируют синоптики.