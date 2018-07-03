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Разговаривать, мстить, звонить 103: какие способы наказания шумных соседей самые эффективные

04.07.2018 15:20 — Разное | Tut.by  
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Читатель живущий в многоэтажке в агрогородке Лесной, поделился переживаниями в письме: «Соседи, шумные соседи, вот моя больная тема с четырех утра… Шумная дочурка у соседки, и когда соседка уезжает, дочурка устраивает фестивали, да такие, что не все свадьбы так гуляют. И вот вчера соседка снова уехала… Бессонная ночь, разбитое утро, тяжелая голова, и до сих пор не прекращающаяся музыка, даже после приезда милиции… Что делать: мстить, жаловаться, ругаться?» Рассмотрим все варианты: легальные и не очень и их эффективность.


Вариант 1: жаловаться по закону

Можно вызвать милицию. Наряд приезжает, но ему в подавляющем большинстве случав не открывают — просто в квартире становится тихо. Выламывать дверь правоохранители не имеют права — вечеринка с плясками и песнями считается правонарушением, а не преступлением.

Напомним, что сегодня шумных соседей в теории (и иногда — на практике) могут привлечь к административной ответственности — по статье 21.16 КоАП «Нарушение правил пользования жилыми помещениями». Сотрудник милиции прибывает по жалобе на ночных дебоширов, составляет акт и передает его в ЖЭС, там и должны разбираться в ситуации. Несколько вызовов — несколько актов.

На следующий день вы вправе в удобное для вас время самостоятельно обратиться в ЖЭУ с письменным требованием о проведении разбирательства.

Но стоит помнить: коммунальники неохотно берутся за разбирательство. И тем более — председатели ЖСПК или Товарищества собственников. Чаще всего они ограничиваются разъяснительными беседами с шумящими гражданами. Если виновные вообще откроют им двери. А потом виновные могут не явится по повестке для дачи показаний. В общем, если в течение двух месяцев после факта ночного шума материал не ушел в суд, выносится постановление о прекращении дела. Если дойдет-таки до составления протокола и дело направят в суд, нарушитель может быть оштрафован на 30 базовых величин (735 рублей). А теперь рассмотрим в цифрах — кому удалось по закону наказать ночных танцоров, а кому — нет.

Жалобы в цифрах

В год только в Минске фиксируется 12 тысяч сообщений о нарушениях правил пользования жилым помещением (ночном шуме), в среднем — тысяча в месяц. Эти цифры озвучивал БЕЛТА весной заместитель начальника управления профилактики ГУОПП МОБ МВД Беларуси Сергей Красуцкий. В 60−65% случаев эти сообщения перенаправляются в эксплуатационные службы. Примерно в 30% выезд сотрудников заканчивается профилактической беседой или просто общением с теми, кто вызывал. И лишь 5−8% милиция разбирается с шумными на месте — если посчитает, что речь идет о мелком хулиганстве.

Начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко тогда же сообщал — при 12 тысячах жалоб за 2017-й начато около 2 тысяч административных процессов. Из них 1,2 тысячи нарушителей привлекли к административной ответственности. 14% из 2 тысяч начатых административных процессов завершены в связи с тем, что вышли сроки привлечения к ответственности.

Судя по цифрам, вероятность наказать шумных по КоАП — 1 к 10. То есть очень трудно. О том, что шумные соседи — очень серьезная проблема, которую до сих пор не научились решать эффективно, в начале года говорил даже генеральный прокурор Александр Конюк. Однако пока никаких законодательных актов не принято.


Вариант 2: мстить

«Да, можно на следующий день устроить вечеринку и уже ты будешь проблемой, но я наверное по-другому воспитан», — пишет читатель.

Увы, вечеринкой не только отомстишь обидчикам, но и испортишь жизнь ни в чем не повинным соседям, которые тоже не спали в прошлую ночь.

Вопрос, как отомстить, подробно исследовался в материале про «долбилки». Впрочем, заказывая долбилку, нужно учитывать конструкцию дома. В каркасном, где звук идет по всей решетке дома, она задолбит всех соседей, а не только дебоширов.

Читатели пишут, что соседям можно нагадить в прямом и переносном смысле. Но это нецивилизованные методы, и, опять же, портить чужое имущество запрещено законом.

Бить шумных соседей тоже нельзя. Даже угрожать чем-то кроме вызова милиции не стоит. С точки зрения закона это наказывается жестче, чем ночной шум.


Вариант 3: поговорить

Этот вариант работает, если соседи вменяемые. Вы удивитесь, но часть громко слушающих по ночам музыку попросту не понимают, что их очень хорошо слышно.

Еще часть теряется во времени, и не осознает, что ночь на дворе. В общем, зайти (позвонить) и поговорить — не плохой вариант для начала.

Однако если соседи вам не знакомы или в их вменяемости вы сомневаетесь — звоните 103. Пусть за вас разговаривают профессионалы. И не стесняйтесь звонить несколько раз, если праздник у соседей возобновляется сразу после ухода милиционеров.

Везде проблемы

Шумные соседи — проблема всех стран. Но карают за нее в ЕС или США заметно жестче. Во Франции и Испании штраф за ночной шум — несколько сотен евро. В Германии — до 10 тысяч евро. В США полиция даже зайдет в дом, если соседи скажут, что там попойка и им кажется, что там видели несовершеннолетних. Если в доме обнаружится вечеринка с алкоголем и трезвый 20-летний несовершеннолетний, одним штрафом владелец жилья не отделается. Да и просто за шумное веселье в неположенное время штрафы даже по американским меркам огромные.

 
Теги: Минск
 
 
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