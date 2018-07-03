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"Все эти годы мучило чувство вины": Американец оплатил штраф за парковку спустя 44 года

04.07.2018 15:14 — Разное | Tut.by  
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Житель Огайо заплатил штраф за нарушение правил парковки спустя 44 года после получения талона. Он отправил письмо в полицейский департамент Минерсвилла, в котором написал, что все годы его мучило чувство вины, и приложил к нему пять долларов. Об этом пишет Associated Press.


Фото: pixabay.com

По словам начальника полиции Майкла Комбса, письмо было следующего содержания: «Уважаемый департамент полиции, более 40 лет я хранил этот парковочный талон, и все собирался его оплатить. Простите, что не даю полную информацию о себе. С Уважением, Дэйв».

Парковочный талон был выписан в 1974 году. Сумма штрафа составила два доллара (три доллара нарушитель добавил в качестве компенсации). Сейчас подобное нарушение в США оценивается в 20 долларов.

 
 
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Парковочный талон был выписан в 1974 году. Сумма штрафа составила два доллара (три доллара нарушитель добавил в качестве компенсации).
 
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