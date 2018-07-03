4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приложение "Мобильный мастер" для организаций ЖКХ тестируют в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий Кукашук.

Первыми на новую форму работы перешли в ЖЭУ-5 Заводского района Минска. Приложение установлено на смартфоны рабочих по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. Заявка, поступившая на короткий номер 115, сразу направляется непосредственному исполнителю.

"Во время пилотного проекта мы изучаем отзывы работников, мнения, что нужно усовершенствовать", - отметил Юрий Кукашук.

Мобильное приложение "Мобильный мастер" разработало КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома". После завершения тестовой эксплуатации нового сервиса в Заводском районе опыт планируется распространить на все ЖЭУ столицы.

Система ЖКХ Минска располагает тремя каналами коммуникации горожан с жилищно-коммунальными службами - портал 115.бел, контакт-центр с коротким номером 115 и чат-бот.-0-