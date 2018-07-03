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В Минском районе на остановке жестоко убит мужчина

04.07.2018 15:17 — Разное | Партизан  
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В Минском районе 18-летний парень подозревается в жестоком убийстве мужчины на остановке, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 6 ч. 2 ст.139 УК) расследует Минский районный отдел СК. Труп мужчины утром 29 июня обнаружила на остановке в агрогородке Большевик Минского района местная жительница. 

"Во время осмотра места происшествия, иных первоначальных следственных действий следственно-оперативная группа обнаружила у погибшего телесные повреждения криминального характера, также была установлена его личность. Потерпевший, 1960 года рождения, проживал в Минске и работал сантехником в агрогородке в местной организации. Установленные очевидцы пояснили, что видели мужчину накануне вечером в состоянии алкогольного опьянения вблизи остановки", - рассказала Татьяна Белоног. 

Правоохранители по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержали 18-летнего местного жителя, работающего слесарем. 


"На допросе парень пояснил, что мужчина подошел к нему в полночь, когда он сидел на остановке и играл с планшетом. Во время словесного конфликта подозреваемый стал руками избивать 58-летнего мужчину. Причинив последнему множественные повреждения в область головы и другие жизненно важные органы, оставил его лежать на остановке и ушел домой", - добавила официальный представитель УСК по Минской области. 

Парню предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минском районе 18-летний парень подозревается в жестоком убийстве мужчины на остановке, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна...
 
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