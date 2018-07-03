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Ни дня без «улова»! Задержан главный «торгаш» Минска
Задержанный начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома обвиняется в хищении и злоупотреблении, сообщает Следственный комитет Беларуси.
В отношении начальника ГУПРа возбуждены два уголовных дела. "Действия квалифицированы по ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Ему предъявлено обвинение, расследование продолжается. Мужчина находится под стражей", - проинформировали в комитете.
Андрея Доморацкого задержли в середине мая. Как сообщалось, уголовное дело в отношении начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома было возбуждено управлением Следственного комитета по Минску на основании материалов, поступивших из УБЭП ГУВД.
Интересно, что почти ровно год назад — в апреле 2017-го был задержан его предшественник на посту начальника ГУПР Сергей Борисевич. Пост, полный соблазнов, как говорится...
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Задержанный начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома обвиняется в хищении и злоупотреблении, сообщает Следственный комитет...
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