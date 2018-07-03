Ни дня без «улова»! Задержан главный «торгаш» Минска

В отношении начальника ГУПРа возбуждены два уголовных дела. "Действия квалифицированы по ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Ему предъявлено обвинение, расследование продолжается. Мужчина находится под стражей", - проинформировали в комитете.





Андрея Доморацкого задержли в середине мая. Как сообщалось, уголовное дело в отношении начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома было возбуждено управлением Следственного комитета по Минску на основании материалов, поступивших из УБЭП ГУВД.





Интересно, что почти ровно год назад — в апреле 2017-го был задержан его предшественник на посту начальника ГУПР Сергей Борисевич. Пост, полный соблазнов, как говорится...