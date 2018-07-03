ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ни дня без «улова»! Задержан главный «торгаш» Минска

04.07.2018 15:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Задержанный начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома обвиняется в хищении и злоупотреблении, сообщает Следственный комитет Беларуси.

В отношении начальника ГУПРа возбуждены два уголовных дела. "Действия квалифицированы по ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Ему предъявлено обвинение, расследование продолжается. Мужчина находится под стражей", - проинформировали в комитете. 

Андрея Доморацкого задержли в середине мая. Как сообщалось, уголовное дело в отношении начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома было возбуждено управлением Следственного комитета по Минску на основании материалов, поступивших из УБЭП ГУВД.

Интересно, что почти ровно год назад — в апреле 2017-го был задержан его предшественник на посту начальника ГУПР Сергей Борисевич. Пост, полный соблазнов, как говорится...

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанный начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома обвиняется в хищении и злоупотреблении, сообщает Следственный комитет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мода Уимблдона: каким нарядом запомнилась Азаренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика