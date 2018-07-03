Мода Уимблдона: каким нарядом запомнилась Азаренко

belmir.by Попала в этот обзор и Виктория Азаренко. Белоруска в 2013 году впервые из игроков одела на игру леггинсы – белого цвета. Это был матч первого круга. Теннисистка его выиграла, но после была вынуждена сняться из-за травмы, пишет





Msn.com напомнил, что на первом Уимблдоне для женщин чемпионкой стала Мод Уотсон. Она была одета в белый корсет, длинную юбку по щиколотку и шляпку. Со временем же одежда на корте становилась все свободнее.





Так, в 1949 году, например, американка Гасси Моран появилась на турнире в короткой юбке с кружевным гофрированным нижним бельем. В результате разразился скандал: теннисистку обвинили в вульгарности и греховности.





Хотя иногда спортсменки экспериментировали и, скорее, в обратную сторону. Так, в 1985 году другая американка – Энн Уайт – одела на игру почти полностью закрывающий тело белый комбинезон из лайкры.