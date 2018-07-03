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Посол в РФ: Беларуси выгоднее экспортировать нефтепродукты через Балтию даже с учетом скидок РЖД

04.07.2018 14:38 — Разное | Партизан  
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Беларуси выгоднее экспортировать нефтепродукты через порты стран Балтии даже с учетом преференций, предоставляемых Российскими железными дорогами (РЖД). Об этом сообщил посол Беларуси в РФ Игорь Петришенко.

Напомним, президент России Владимир Путин в августе 2017 г заявил о необходимости увязать поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию, в то время как Беларусь осуществляет экспорт нефтепродуктов в основном через порты стран Балтии. 

В декабре вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщал о заключении с двумя дилерами из России договоров о поставках белорусских нефтепродуктов с транспортировкой через российские порты. По его словам, Беларусь может направить в 2018 г на экспорт через порты РФ до 1 млн т нефтепродуктов (в 2017 г Беларусь экспортировала 3,382 млн т нефтепродуктов – ред.), но должна быть экономическая целесообразность такого маршрута.

«Причина преимущественных поставок белорусских нефтепродуктов через порты Балтии одна – более выгодные условия по сравнению с предоставляемыми российской стороной… На сегодняшний день, несмотря на применение ОАО «РЖД» преференций, разница в стоимости перевозки и перевалки через морские порты Балтии и России все еще остается существенной. Значительным фактором, влияющим на удорожание российского направления транзита, остается стоимость услуг по перевалке, предоставляемых терминалами», - сказал Петришенко в интервью РИА Новости.

По его словам, белорусские нефтепродукты на постоянной основе выставляются на реализацию с возможностью отгрузки через российские порты. Белорусская сторона всегда запрашивает российские терминалы, если на реализацию поступают нефтепродукты, технически пригодные для перевалки в портах РФ.

«Соответствующая информация о возможности поставки нефтепродуктов на морские порты Северо-Западного региона РФ доведена всем крупными и потенциальными покупателями. Сведения о проведении долгосрочных конкурсов с возможностью поставок нефтепродуктов регулярно направляются в министерство энергетики России», - сказал посол.

«На настоящий момент уже можно отметить разовые поставки, которые при сохранении нацеленности на поиск взаимоприемлемых решений могут стать основой для регулярного сотрудничества (в первом квартале 2018 г Беларусь экспортировала через порты РФ 50 тыс т нефтепродуктов – ред.)», - сказал Петришенко.


По его словам, Беларусь пока не видит эффективности проекта строительства трубы для прокачки дизельного топлива от своих НПЗ до Усть-Луги (Ленинградская область).

В начале 2018 г гендиректор АО «Усть-Луга Ойл» Константин Хамлай говорил, что «Транснефть» обсуждает с портом возможность строительства нефтепродуктопровода для прокачки дизельного топлива от белорусских НПЗ до Усть-Луги, где есть свободные возможности для перевалки 6-7 млн т нефтепродуктов.

«Насколько я знаю, официальных предложений белорусской стороне по строительству нефтепродуктопровода для прокачки дизельного топлива от белорусских нефтеперерабатывающих заводов до порта Усть-Луги не поступало. При этом мы, конечно же, обратили внимание на соответствующее заявление АО «Усть-Луга Ойл» и «Транснефти», - сказал посол.

По его словам, Беларусь всегда с большим вниманием относилась к любым проектам, позволяющим диверсифицировать или повысить эффективность маршрутов экспортных поставок своей продукции. Экспорт нефтепродуктов не является здесь исключением.

«Но в данном конкретном вопросе необходимо опираться на такой немаловажный критерий, как эффективность проекта. В частности, вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов ранее отмечал, что потенциальный объем перевалки белорусского дизтоплива пока не позволяет экономически обосновать проект», - отметил Петришенко.

Андронов в начале года подтверждал, что тема нефтепродуктопровода обсуждается, однако отмечал, что с белорусских НПЗ в Усть-Лугу может направляться лишь 3,5-4,5 млн т дизельного топлива в год, а этого очень мало для окупаемости проекта, такой объем эффективнее перевозить по железной дороге.

«Просматриваемые на сегодня потенциальные объемы поставки нефтепродуктов через порты России такому критерию эффективности пока не соответствуют», - сказал Петришенко.

 
 
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Беларуси выгоднее экспортировать нефтепродукты через порты стран Балтии даже с учетом преференций, предоставляемых Российскими железными дорогами (РЖД). Об этом...
 
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