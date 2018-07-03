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Теперь официально: глава Браславского района и его жена арестованы за коррупцию

04.07.2018 14:27 — Разное | Партизан  
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Следственный комитет подтвердил информацию о задержании председателя Браславского райисполкома Владимира Драневского и его супруги.

Как сообщается на сайте СК, уголовное дело о коррупции расследуется в отношении председателя Браславского районного исполнительного комитета, а также его супруги – начальника отдела экономики исполнительного комитета. 

Они задержаны по подозрению в превышении власти и служебных полномочий и получении взяток за решение вопросов, входящих в их компетенцию. 

Действия председателя исполкома  квалифицированы следствием по ч.3 ст.430, ч.3 ст.426 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Начальника отдела экономики - по ст.16 (пособничество),  ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.


Обвиняемые находятся под стражей. Расследование продолжается.


 
 
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Следственный комитет подтвердил информацию о задержании председателя Браславского райисполкома Владимира Драневского и его супруги.
 
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