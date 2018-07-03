Теперь официально: глава Браславского района и его жена арестованы за коррупцию

Как сообщается на сайте СК, уголовное дело о коррупции расследуется в отношении председателя Браславского районного исполнительного комитета, а также его супруги – начальника отдела экономики исполнительного комитета.





Они задержаны по подозрению в превышении власти и служебных полномочий и получении взяток за решение вопросов, входящих в их компетенцию.





Действия председателя исполкома квалифицированы следствием по ч.3 ст.430, ч.3 ст.426 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Начальника отдела экономики - по ст.16 (пособничество), ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.









Обвиняемые находятся под стражей. Расследование продолжается.



