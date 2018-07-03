Китаец положил пауэрбанк под подушку на ночь, а тот взорвался

Житель китайского города Ухань получил травму головы в результате взрыва зарядки смартфона, который лежал под подушкой. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на репортаж издания Knews.



Кадр из репортажа. Мужчине оказывают медицинскую помощь.

Сообщается, что мужчина лежал в постели с телефоном на зарядке и спустя некоторое время заснул, оставив портативный аккумулятор под подушкой. Примерно в два часа ночи зарядное устройство взорвалось из-за перегрева.

Врачи рассказали, что в результате взрыва у него обуглилась кожа на голове и рана на затылке занимает площадь 10 на 8 сантиметров. Мужчине оказана первая помощь, и на данный момент его состояние стабильно.