Зачем тысячи шведов имплантируют чипы под кожу

Тысячи жителей Швеции вживили себе подкожные микрочипы , которые могут заменять бесконтактные кредитные карты, магнитные карточки-ключи и даже железнодорожные билеты. Владельцам таких чипов не нужно постоянно носить с собой объёмный бумажник или бояться потерять нужную карточку. Журналисты Quartz решили разобраться в причинах популярности подкожных чипов в Швеции. dev.by приводит перевод статьи.





Некоторые считают, что предпосылкой для нового тренда является сильная социальная система Швеции — «государство всеобщего благоденствия». Но на самом деле причины, которые заставили уже 3,5 тысячи её жителей пойти на этот шаг, гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Тенденция стала резко набирать популярность вместе с таким явлением, как биохакинг. Микрочипы — лишь вершина айсберга, с которым можно сравнить любовь шведов к различного рода цифровым новинкам.

Понятие «биохакер» относится к биологам-любителям, которые ставят биомедицинские эксперименты вне традиционных организаций: медицинских компаний, университетов и прочих научных учреждений. Если обычные хакеры взламывают компьютеры, то биохакеры стремятся получить контроль над живой материей.

Биохакинг как многогранная культура включает множество направлений, каждое из которых имеет свои цели, методы и философии. Но всё это разнообразие можно разделить на две ключевых группы: так называемый «wetware hacking», цель которого — усовершенствование всего живого, и трансгуманизм.

Приверженцы первого направления — обычные биологи-самоучки, которые конструируют лабораторное оборудование из подручных материалов в домашних условиях. Они пытаются разработать дешёвые способы повысить качество жизни людей в развивающихся странах, но также проводят и более безрассудные эксперименты, например, варят новые сорта пива из водорослей или выводят светящиеся растения с помощью генетических преобразований.

Вторая группа — трансгуманисты — стремятся улучшить способности человеческого тела, чтобы в конечном итоге создать более совершенного человека. Только исправив недочёты своего организма и разрушив биологические ограничения он сможет в будущем сравняться с искусственным интеллектом.

Часто разные направления биохакинга закономерно отражают те общества и культуры, в которых развиваются. Так, биохакеры Европы в основном отличаются от своих североамериканских «коллег» : в Северной Америке больше занимаются разработкой альтернативных сложившимся форм оздоровления, а в Европе — ищут способы помочь жителям развивающихся стран или участвуют в биологических арт-экспериментах .

Культура биохакинга в Швеции не похожа на ту, что сложилась в остальной Европе: здесь большинство биохакеров принадлежит движению трансгуманистов — именно сторонники одного из его направлений имплантируют NFC-чипы в руку между большим и указательным пальцем. Точно такие же чипы уже десятилетиями используются для отслеживания животных и посылок.

Почему имплантация чипов так популярна в Швеции

По одному из мнений, жители Швеции охотнее делятся персональной информацией, потому что в стране создана благоприятствующая структура системы соцзащиты населения.

Миф о наивности шведов, которые непоколебимо доверяют правительству и государственным институтам не совсем справедлив, о чём утверждает даже Министерство иностранных дел Швеции . Более убедительным объяснением выглядит тот факт, что этот народ просто помешан на цифровых технологиях и глубоко убеждён в том, что они изменят жизнь человека к лучшему.

В течение последних двух десятилетий правительство страны делает весомый вклад в разработку технологической инфраструктуры, и результаты не заставили себя ждать. В её экономике преобладает экспорт цифровых технологий, цифровые услуги и цифровые инновации. Швеция стала одним из мировых лидеров в создании и экспорте цифровых продуктов. Здесь основаны такие знаменитые компании, как Skype и Spotify.

Уверенность в цифровых технологиях и в их потенциальных возможностях сильно повлияла на шведскую культуру, которая подпитывает движение трансгуманизма. Именно эта страна сыграла важную роль в формировании его философии.

В 1998 году шведский подданный Ник Бостром стал одним из инициаторов общественной негосударственной организации Humanity+ . С тех пор многие шведы начали массово применять различные технологии, чтобы расширить возможности своего биологического тела.

Количество людей с вживлёнными микрочипами в Швеции достигает шокирующих масштабов, хотя другие страны могли бы использовать шанс глубже изучить её опыт с цифровыми новинками, ведь эта новая тенденция — лишь одно из проявлений их преданности технологиям, которая выделяет Швецию на фоне других культур.