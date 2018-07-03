Сотни аннулированных туров. В «Натали Турс» в разгар сезона отказались от чартеров

4 июля глава российского туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев в эфире «Эха Москвы» объявил об аннуляции всех подтвержденных туров. Среди клиентов компании были и беларусы. Директор представительства «Натали Турс» Ольга Вышинская рассказала TUT.BY, что в Беларуси речь идет о сотнях туров. Но отменяют не всё: «многое зависит от заказа, от того, оплачены ли услуги».

Что произошло

«В связи с неблагоприятным развитием ситуации, сложившейся на данный момент с принимающими партнерами, вынуждены проинформировать, что компания ООО «Панорама Тур» не может гарантировать обеспечение выполнения обязательств по туристическим поездкам в настоящее время. Все заказы/услуги будут аннулированы на период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно. Операционная деятельность компании осуществляется в рабочем режиме, – написано на сайте «Натали Турс». – Туристы с выписанными авиабилетами на регулярных рейсах и оформленными визами смогут воспользоваться данными услугами по своему усмотрению в полном объеме. Информация о порядке выплат компенсаций и различных схемах взаимодействия с агентами по данному вопросу будет предоставлена сегодня в течение дня».

Из-за чего

Накануне «Натали Турс» принял решение пересадить туристов с чартеров на регулярные рейсы. Это одна из причин, по которым сорвался отдых у клиентов компании. Второй весомой проблемой стал отказ от дальнейшего сотрудничества партнера «Натали Турс» в Испании — W2Meet. Это произошло из-за финансовых разногласий несмотря на то, что компании совместно работали 25 лет.

Что делать тем, кто покупал туры

В Беларуси об аннулировании туров узнали только в среду. В представительстве будут разбираться индивидуально с каждым клиентом.

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