﻿ В Витебске автобус врезался в столб, а его водитель уехал домой. Его нашли пьяным. 21.by
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В Витебске автобус врезался в столб, а его водитель уехал домой. Его нашли пьяным

04.07.2018 14:20 — Разное | KYKY  
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В Витебске маршрутный автобус врезался в столб, а его водитель уехал домой. Сотрудники ГАИ нашли мужчину дома с 2,8 промилле алкоголя в крови. (Примерно столько получится после бутылки водки.) Он сказал, что пил уже после ДТП, пишет TUT.BY. 

Водитель 1984 года рождения управлял автобусом по маршруту Витебск – Котово. 3 июля около половины десятого вечера что-то пошло не так и он не справился с управлением и наехал на опору световой мачты. ДТП произошло в самом центре города – на улице Ленина. 24-летняя пассажирку автобуса пришлось доставить в больницу из-за полученных ушибов.

«После аварии водитель позвонил жене и попросил его забрать, чтобы отвезти в больницу, потому что якобы почувствовал себя плохо. Приехавшие на место ДТП сотрудники ГАИ водителя не нашли. Позже было установлено, что он уже находился дома. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина пьян», – рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Пассажиры рассказали, что в автобусе ехало около десяти человек. А у одного из них манера езды водителя вызывала подозрения еще до аварии.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Витебске маршрутный автобус врезался в столб, а его водитель уехал домой. Сотрудники ГАИ нашли мужчину дома с 2,8 промилле алкоголя в крови. (Примерно столько...
 
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