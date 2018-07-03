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Мощный взрыв прогремел в Индии на фабрике фейерверков, есть жертвы

04.07.2018 16:02 — Разное | ОНТ  
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К этому моменту известно о 11 жертвах. Но сколько человек в момент аварии находилось на предприятии – неизвестно.

Взрыв был такой силы, что от производственного цеха практически ничего не осталось. Причины устанавливают. На месте работают спасатели и медики.

 
 
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К этому моменту известно о 11 жертвах. Но сколько человек в момент аварии находилось на предприятии – неизвестно.
 
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