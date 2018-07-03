Сильные ливни привели к наводнениям в Пакистане: жертвами стихии уже стали шестеро

Обычно из этой страны приходят сообщения об аномальной жаре. Но теперь улицы полностью затоплены, а дороги размыты.



Такой картины здесь не видели почти 40 лет. Автомобили стоят в пробках по несколько часов. На помощь водителям приходят спасатели, которые эвакуируют людей на лодках. Зато детям разгул стихии в радость – они активно играют на воде.