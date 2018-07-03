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Сильные ливни привели к наводнениям в Пакистане: жертвами стихии уже стали шестеро
Обычно из этой страны приходят сообщения об аномальной жаре. Но теперь улицы полностью затоплены, а дороги размыты.
Такой картины здесь не видели почти 40 лет. Автомобили стоят в пробках по несколько часов. На помощь водителям приходят спасатели, которые эвакуируют людей на лодках. Зато детям разгул стихии в радость – они активно играют на воде.
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Обычно из этой страны приходят сообщения об аномальной жаре. Но теперь улицы полностью затоплены, а дороги размыты.
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