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Итоги праздника: День Независимости прошёл без происшествий и преступлений

04.07.2018 16:20 — Разное | ОНТ  
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Об этом сегодня заявили в Министерстве внутренних дел, где подвели итоги празднования Дня Независимости.

Главный государственный праздник Беларусь отметила масштабно. С самого утра состоялся праздничный парад. По проспекту Машерова возле стеллы «Минск – город-герой» сначала чеканили шаг 19 пеших расчётов (всего больше четырёх тысяч военнослужащих). А после проехала военная техника.

Движение 250 боевых машин растянулось на три километра. Несмотря на нелётную погоду, впечатляли и воздушные эшелоны. Зрители на улицах столицы и у экранов телевизоров по всей стране увлечённо следили за тем, что происходит в небе над Минском. Продолжился праздник концертами во всех городах Беларуси. Только в Минске работали больше сотни площадок. Без преувеличения можно сказать, что до полуночи праздник отмечала вся страна. А завершали день снова в сердце столицы. Гала-концертом «Беларусь – адзiная Радзiма», который организовал наш телеканал.

И по традиции, финальным аккордом Дня Независимости стала акция «Споём гимн вместе», после которой небо окрасилось десятиминутным салютом в Минске и всех областных городах.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сегодня заявили в Министерстве внутренних дел, где подвели итоги празднования Дня Независимости.
 
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