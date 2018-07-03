Итоги праздника: День Независимости прошёл без происшествий и преступлений

Об этом сегодня заявили в Министерстве внутренних дел, где подвели итоги празднования Дня Независимости.



Главный государственный праздник Беларусь отметила масштабно. С самого утра состоялся праздничный парад. По проспекту Машерова возле стеллы «Минск – город-герой» сначала чеканили шаг 19 пеших расчётов (всего больше четырёх тысяч военнослужащих). А после проехала военная техника.

Движение 250 боевых машин растянулось на три километра. Несмотря на нелётную погоду, впечатляли и воздушные эшелоны. Зрители на улицах столицы и у экранов телевизоров по всей стране увлечённо следили за тем, что происходит в небе над Минском. Продолжился праздник концертами во всех городах Беларуси. Только в Минске работали больше сотни площадок. Без преувеличения можно сказать, что до полуночи праздник отмечала вся страна. А завершали день снова в сердце столицы. Гала-концертом «Беларусь – адзiная Радзiма», который организовал наш телеканал.

И по традиции, финальным аккордом Дня Независимости стала акция «Споём гимн вместе», после которой небо окрасилось десятиминутным салютом в Минске и всех областных городах.