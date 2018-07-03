Военные атташе из восьми стран посетили Минский тракторный завод

Экскурсия проходила в рамках продолжения программы ко Дню Независимости Беларуси.

Сотрудники дипмиссий более привычные к военной технике с интересом изучали аграрную. Главная звезда – флагман МТЗ и самый мощный трактор в СНГ «Беларус-4522». Машину единогласно окрестили тяжёлым танком, только на колёсах. Он уже прошёл проверку посевной и уборочной и получил положительные отзывы от аграриев, сегодня белорусский трактор хвалили иностранные военные.

Гильермо Барбоза, военный атташе Боливарианской республики Венесуэла в Беларуси: «Я хочу поздравить всех белорусов с Днём Независимости, мы вчера были на параде, это невероятное зрелище. Сегодня мы на МТЗ, эти трактора очень хорошо знают в Венесуэле, это надёжные машины, они нас никогда не подводили, хорошая техника. У нас работает сборочное производство тракторов МТЗ, и мы благодарны Беларуси за то, что она помогает нам развиваться в этом направлении».

Специфика служебной деятельности гостей – посещение воинских подразделений, но на гражданских заводах им не менее интересно. В своеобразный топ-3 предприятий, которые однозначно хотелось бы посетить, помимо МТЗ военные дипломаты, внесли БелАЗ и МАЗ.