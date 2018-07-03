Шесть чашек кофе в день снижают риск ранней смерти

Ученые Национального института онкологии США и Национальных институтов здравоохранения США пришли к выводу, что употребление кофе может снизить вероятность преждевременной смерти. Результаты исследования прокомментировала Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS).



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Специалисты использовали данные UK Biobank о здоровье почти 500 тысяч британцев в возрасте от 40 до 69 лет. Информацию записывали с 2006 по 2016 год. В частности, пациентов спрашивали, сколько чашек кофе в день они пьют. Собирались и генетические данные: сведения о том, как быстро у опрошенных проходил метаболизм кофеина.

В результате ученые вычислили: те, кто употреблял чашку кофе в день, имели риск преждевременной смерти ниже на 6%. Те, кто пил шесть или семь чашек, — на 16% ниже. Это не зависело от того, каким был кофе — растворимым или молотым, с кофеином или без. Не было и связи со скоростью метаболизма кофе.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании посчитали результаты исследования интересными: это еще одно доказательство того, что кофе может быть частью здорового питания и даже приносить пользу для организма. Но разница между одной и шестью чашками кофе с точки зрения снижения риска смерти — 6 против 16% — очень маленькая для такого существенного увеличения дозы напитка. Кроме того, все испытуемые были старше 40 лет — и для тех, кто моложе, результаты могли бы быть иными.

Также в NHS напомнили: если вы пьете обычный, а не декофеинизированный кофе, точно не стоит употреблять больше восьми чашек в день. Уровень кофеина будет слишком высоким, а это может привести, например, к бессоннице. Кроме того, беременным женщинам не нужно употреблять больше 200 мг кофеина в день — это примерно две чашки растворимого или одна молотого кофе.