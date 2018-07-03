СК предъявлено обвинение начальнику ГУПР Мингорисполкома





Следственный комитет предъявил обвинения начальнику Главного управления потребительского рынка Минского городского иполнительного комитета, который был задержан еще в мае.

Против обвиняемого ведется два уголовных дела. Его обвиняют в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, а также в хищении путем злоупотребления. Он находится под стражей.

Возбуждены уголовные дела по материалам управления по борьбе с экономическими преступлениями Минского ГУВД.