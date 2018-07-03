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СК предъявлено обвинение начальнику ГУПР Мингорисполкома
04.07.2018 15:57 — Разное | Ежедневник
Следственный комитет предъявил обвинения начальнику Главного управления потребительского рынка Минского городского иполнительного комитета, который был задержан еще в мае.
Против обвиняемого ведется два уголовных дела. Его обвиняют в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, а также в хищении путем злоупотребления. Он находится под стражей.
Возбуждены уголовные дела по материалам управления по борьбе с экономическими преступлениями Минского ГУВД.
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Следственный комитет предъявил обвинения начальнику Главного управления потребительского рынка Минского городского иполнительного комитета, который был...
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