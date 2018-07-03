На Красной площади беженцы провели матчи среди любительских команд

На этот раз на импровизированное поле вышли беженцы.



В футбол сыграли выходцы из Сирии, Нигерии, Камеруна и других стран. И в этом случае дело не в статистике матча или итоговом счёте. Организаторы хотели привлечь внимание к глобальным проблемам: это, в первую очередь, борьба с расизмом в футбольном мире, а также непростое социальное положение беженцев.