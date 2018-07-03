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На Красной площади беженцы провели матчи среди любительских команд

04.07.2018 16:26 — Разное | ОНТ  
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На этот раз на импровизированное поле вышли беженцы.

В футбол сыграли выходцы из Сирии, Нигерии, Камеруна и других стран. И в этом случае дело не в статистике матча или итоговом счёте. Организаторы хотели привлечь внимание к глобальным проблемам: это, в первую очередь, борьба с расизмом в футбольном мире, а также непростое социальное положение беженцев.

 
 
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На этот раз на импровизированное поле вышли беженцы.
 
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