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Громкий судебный процесс в Витебске – на скамье подсудимых насильники

04.07.2018 16:26 — Разное | ОНТ  
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Четверо подозреваемых в насилии, в том числе, над несовершеннолетними. Одна из таких историй закончилась летально – молодая девушка не выдержала действия подсыпанных ей нейролептиков и умерла.

Журналистов с фото и телекамерами на время всего рассмотрения процесса просят не заходить даже в здание суда, сейчас там потерпевшие и свидетели ждут, когда их вызовут на судебный процесс, а рассказывать и вспоминать придётся то, что многие уже давно пытаются забыть. Подробностей о преступной банде известно не много, но и они шокируют.

Видеокадры допросов с подозреваемыми Следственный комитет опубликовал ещё в феврале, тогда искали всех пострадавших. Первые эпизоды преступлений датируются ещё 1999 годом. Всего случаев следователи насчитали 46. Это изнасилования, разбой, и одно убийство. На скамье подсудимых четверо мужчин. Их обвиняют в организации преступной схемы, которая работала на протяжении почти 17 лет. Жертв находили на улице, предлагая женщинам составить компанию, угощали напитками, в которые предварительно были добавлены психотропные вещества. Их отвозили в квартиру главаря и там насиловали.

Одна девушка, выпив психотропный «коктейль» скончалась, её тело закопали в песчаном карьере. Поиски пропавшей и вывели на подозреваемых. Следствие длилось больше года, сбор доказательств осложняло то, что одни пострадавшие женщины ничего не помнили, другие боялись и не обращались в милицию. Психологи называют несколько причин, почему жертвы не придают огласке такие происшествия, у некоторых даже развивается «комплекс жертвы».

Чтобы избежать давление на пострадавших рассмотрение этого громкого дела перенесли в Витебск, только свидетелей по делу три сотни, потому слушания могут продлится около четырёх месяцев.

Подозреваемых обвиняют более чем по 10 статьям уголовного кодекса, им грозят длительные сроки лишение свободы, а двум участникам банды по тяжести совершённых преступлений исключительная мера.

 
Теги: Витебск
 
 
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Одна из таких историй закончилась летально – молодая девушка не выдержала действия подсыпанных ей нейролептиков и умерла.
 
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