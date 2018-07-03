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«Ливерпуль» объявил о заключении нового контракта с Мохамедом Салахом

04.07.2018 16:41 — Разное | ОНТ  
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По данным британской прессы, соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 2023 года, а его зарплата выросла со ста до двухсот тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Салах стал самым высокооплачиваемым игроков «Ливерпуля». Форвард перешёл в английский клуб летом 2017 года из «Ромы» и был признан лучшим игроком прошлого сезона в английской Премьер-лиги.

 
 
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​По данным британской прессы, соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 2023 года
 
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