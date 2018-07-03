«Ливерпуль» объявил о заключении нового контракта с Мохамедом Салахом

По данным британской прессы, соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 2023 года, а его зарплата выросла со ста до двухсот тысяч фунтов стерлингов в неделю.



Салах стал самым высокооплачиваемым игроков «Ливерпуля». Форвард перешёл в английский клуб летом 2017 года из «Ромы» и был признан лучшим игроком прошлого сезона в английской Премьер-лиги.