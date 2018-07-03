Audi показала салон электрического кроссовера E-Tron: там 7 экранов и виртуальные зеркала

В качестве концепта электрический «паркетник» E-Tron был показан в 2015 году. С тех пор Audi продолжает дразнить поклонников тизерами будущей новинки , в том числе и фирменными изображениями закамуфлированных прототипов , проходящих испытания на европейских дорогах. Сегодня немцы обнародовали первые снимки интерьера серийного E-Tron, заодно поделившись новой порцией информации.





В общей сложности, в интерьере E-Tron будет пять различных дисплеев. Кроме цифровой приборки, парочки центральных сенсорных экранов (как и на новых моделях марки, верхний отвечает за мультимедиа-систему, нижний за климат-контроль и регулировки сидений) это еще два семидюймовых дисплея, расположенных между дверями и передней панелью. На них выводится изображение с наружных видеокамер (это будет платная опция), которые в Audi называют «виртуальными зеркалами заднего вида».





В отделке салона нового кроссовера будет широко использоваться кожа и алюминий, а среди доступных опций заявлены 705-ваттная аудиосистема Bang & Olufsen Premium Sound с 17 динамиками и атмосферная подсветка.

Ожидается, что в движение E-Tron будут приводить два электродвигателя суммарной мощностью 335 лошадиных сил — разгон до первой «сотни» у кроссовера займет менее 6 секунд, максимальная скорость составит около 200 км/ч.





Первоначально дебют E-Tron был запланирован на конец августа в Брюсселе, но пока презентация электрокара отложена (в связи с недавним арестом главы Audi Руперта Штадлера). По предварительно информации, полностью «паркетник» будет рассекречен осенью на специальном мероприятии в США.