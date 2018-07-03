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Дожди и грозы ожидаются всю неделю в Могилевской области

04.07.2018 — Разное | Кировец  
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Дожди и грозы ожидаются всю неделю в Могилевской области

Небольшое потепление придет в Могилевскую область на текущей неделе. А вот осадки не прекратятся. Дожди и грозы ожидаются местами по региону. Днем в среднем температура прогреется до +20 градусов. Напомним, что суббота (7 июля)  — рабочая.
 
5 июля (четверг): облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по области кратковременные дожди, возможны грозы. В Могилеве без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью по области +9_+14 С, в Могилеве +10_+12 С. Днем +20_+25 С и +21_+23 С соответственно.
 
6 июля (пятница): ночью в отдельных районах, днем на большей части кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер западный 4-9, при грозах порывы до 14 м/с.
Ночью +10_+15 С, днем +18_+23 С.
 
7 июля (суббота): Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 м/с.
Ночью +11_+16 С, днем +18_+23 С.
 
8 июля (воскресенье): ночью местами, днем на большей части кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы.
Ночью +10_+15 С, днем +20_+25 С.

 
Теги: Могилев
 
 
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Небольшое потепление придет в Могилевскую область на текущей неделе. А вот осадки не прекратятся. Дожди и грозы ожидаются местами по региону. Днем в...
 
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