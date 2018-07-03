Разжигание костров на приусадебном участке - в чем опасность? Разбираем на примерах

Разжигание костров на приусадебных участках, - явление, которое в летние дни не менее популярно среди брестчан, чем весной. Спасатели-пожарные в полной боевой готовности 24 часа в сутки, и они, конечно, придут на помощь, если случилась чрезвычайная ситуация, ликвидируют последствия человеческой беспечности и недальновидности. Но, как показывает практика, не всегда звонок в службу спасения поступает своевременно, и, следовательно, не всегда исход ситуации положителен.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56945.php

Читать полностью в источнике с фото:





Сотрудники МЧС города Бреста с приходом теплой поры в областном центре активно осуществляли профилактическую работу с населением, предупреждали об ответственности за сжигание сухой растительности, но даже этот неоправданный шаг – в виде риска быть привлеченным к административной ответственности и выплатить штраф в размере от 10 до 40 базовых величин, - ничуть не испугал многих горожан. Они по-прежнему уверены, что на своей территории могут сжигать сухую растительность и мусор. Стоит ли говорить о том, что таким людям нет дела до других: они не думают ни о собственной безопасности, ни тем более о безопасности проживающих рядом соседей.

О своём опрометчивом поступке на днях пожалел житель Бреста 1974 г.р., проживающий по улице Боброва. Мужчина решил избавиться от мусора, картона и сухих веток простым способом разведя костёр. Для этого он использовал своеобразный контейнер, сделанный из металлических решёток. Брестчанин разместил его в полутора метрах от постройки, там индивидуальный предприниматель хранил несколько наименований всевозможных товаров. Не убедившись в том, что злополучный костёр полностью погас, брестчанин покинул место. Предвидеть то, чем обернётся такая беспечность мужчина не мог. Непогасший огонь, ветреная погода, и как результат – сгоревшая отделка стен и кровля дворовой постройки, и, наконец, отделки стен жилого дома и дверей транспортного средства. Чем ни показательный пример для тех, кто надеется на «авось пронесёт».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56945.php

Читать полностью в источнике с фото:





Брестский городской отдел по ЧС настоятельно рекомендует не пренебрегать правилами, которые обезопасят вашу жизнь, здоровье и сохранят имущество.

Спасатели напоминают, разводить костер можно только на безопасном расстоянии от жилых домов и других построек. Процесс необходимо контролировать от начала и до донца. На случай пожара у владельца дома должны быть средства пожаротушения: ведро с водой, огнетушитель или песок. Важно учитывать погодные условия: не осуществлять «ликвидацию» мусора при порывах ветра. Убедиться в том, что костёр потушен до полного прекращения тления - не лишнее, в подтверждение тому - случай, произошедший на улице Боброва.

Спасатели рекомендуют иметь при себе мобильную связь для вызова экстренной помощи.

Сотрудники МЧС Бреста также предупреждают о неутешительных последствиях сжигания в костре взрывоопасных, токсичных и вредных веществ, расположения рядом с костром горючих и легковоспламеняющихся материалов и жидкостей.