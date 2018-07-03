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В доме сотрудника Ляховичского БООР нашли тушу дикого кабана
04.07.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Мужчина нарушил требования по охоте и транспортировке убитого животного, за исполнением которых должен был следить сам.
Тушу кабана обнаружили сотрудники 6-го управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь и Барановичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира во время обыска 25 июня.
– Мужчина сказал, что тушу молодого кабана он нашел в лесу и привез домой. Зачем он это сделал, нам пояснить не смог, – сообщил Intex-press Игорь Загорский, начальник инспекции охраны животного и растительного мира.
По словам Игоря Загорского, никаких документов на охоту и транспортировку животного у нарушителя не было. Хотя обо всех таких тонкостях он знал по долгу службы.
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Мужчина нарушил требования по охоте и транспортировке убитого животного, за исполнением которых должен был следить сам. Тушу кабана обнаружили сотрудники 6-го...
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