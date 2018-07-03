ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Екатерина Сегенюк возглавила Брестский горком БРСМ

04.07.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Бресте прошёл четвёртый Пленум городского комитета БРСМ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56943.php

Екатерина Сегенюк возглавила Брестский горком БРСМ

Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Будущее города в руках молодёжи, а самые активные – в составе БРСМ. Благодаря им развиваются студотрядовское и волонтёрское движения, реализуются интересные проекты, такие как «Цветы Великой Победы», «Сто идей для Беларуси».

«Наша молодёжь полна идей, – отметил первый зампредседателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук. – Сегодня в горкоме БРСМ больше девяти тысяч активистов, и все они на благо родного города пытаются проявить себя в какой-либо области. К примеру, у нас 44 волонтёрских отряда. Их участники помогают тем, кто особенно нуждается в поддержке. Это говорит о том, что сегодня ребята небезразличны к ближнему и готовы помогать». Кравчук обсудил с молодёжью совместные проекты, которые реализуют к 1000-летию. 

На пленуме подвели итоги работы молодёжной организации за последние полгода, наметили дальнейшие цели и поблагодарили тех, кто внёс большой вклад в реализацию государственной молодёжной политики в Бресте. 

Ключевым моментом встречи стало избрание нового лидера горкома БРСМ, им стала Екатерина Сегенюк. «Мы будем продолжать работу по основным направлениям – патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни, культурно-досуговая деятельность, вторичная занятость молодёжи, волонтёрство и благотворительность. Планируем развивать работу и в интернет-пространстве», – поделилась новый лидер городского комитета молодёжной организации.

Раньше в горкоме насчитывалось 17 тысяч активистов в возрасте от 14 до 31 года, сегодня их в два раза меньше. Но главное не количество, а качество. Этих людей отличает инициативность и открытость. Сейчас рассматривают предложение продлить возраст желающих пополнить эти ряды до 34 лет.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте прошёл четвёртый Пленум городского комитета БРСМ. Автор фото: Алексей ГАНЧУК Будущее города в руках молодёжи, а самые активные – в составе БРСМ....
 
Новости дня
Новости разные
 
Геомагнитные бури (инфографика)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика