Екатерина Сегенюк возглавила Брестский горком БРСМ

В Бресте прошёл четвёртый Пленум городского комитета БРСМ.



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Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Будущее города в руках молодёжи, а самые активные – в составе БРСМ. Благодаря им развиваются студотрядовское и волонтёрское движения, реализуются интересные проекты, такие как «Цветы Великой Победы», «Сто идей для Беларуси».



«Наша молодёжь полна идей, – отметил первый зампредседателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук. – Сегодня в горкоме БРСМ больше девяти тысяч активистов, и все они на благо родного города пытаются проявить себя в какой-либо области. К примеру, у нас 44 волонтёрских отряда. Их участники помогают тем, кто особенно нуждается в поддержке. Это говорит о том, что сегодня ребята небезразличны к ближнему и готовы помогать». Кравчук обсудил с молодёжью совместные проекты, которые реализуют к 1000-летию.



На пленуме подвели итоги работы молодёжной организации за последние полгода, наметили дальнейшие цели и поблагодарили тех, кто внёс большой вклад в реализацию государственной молодёжной политики в Бресте.



Ключевым моментом встречи стало избрание нового лидера горкома БРСМ, им стала Екатерина Сегенюк. «Мы будем продолжать работу по основным направлениям – патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни, культурно-досуговая деятельность, вторичная занятость молодёжи, волонтёрство и благотворительность. Планируем развивать работу и в интернет-пространстве», – поделилась новый лидер городского комитета молодёжной организации.



Раньше в горкоме насчитывалось 17 тысяч активистов в возрасте от 14 до 31 года, сегодня их в два раза меньше. Но главное не количество, а качество. Этих людей отличает инициативность и открытость. Сейчас рассматривают предложение продлить возраст желающих пополнить эти ряды до 34 лет.