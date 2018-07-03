7 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста



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7 июля 2018 года

С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет первый заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета

Кравчук Вадим Васильевич.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 03 86.

С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Ленинского района г. Бреста

Тупица Владимир Константинович.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 06 12.

С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Московского района г. Бреста

Семенюк Владимир Анатольевич.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 42 40 77.