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Учителям — 800 рублей, врачам — 1140. Сколько платят бюджетникам, которым обещают поднять получки

04.07.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Зарплаты бюджетников, по планам правительства, должны к концу этого года быть не ниже 80% от средней зарплаты по стране. В мае этот показатель составил почти 77,8%. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие зарплаты получали в мае работники бюджетных организаций.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56941.php

Учителям — 800 рублей, врачам — 1140. Сколько платят бюджетникам, которым обещают поднять получки

Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В мае все бюджетники получали примерно 734 рубля. Это на 15,3 рубля, или на 2,1%, больше, чем в апреле 2018 г. Реальная заработная плата, которая рассчитывается с учетом инфляции, по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,4%.

Так, в здравоохранении в целом по стране зарабатывали 731 рубль (в апреле — 722 рубля). При этом врачи — 1140 рублей (1132 рубля), средний медперсонал — 726 рублей (715 рублей).

В образовании средние майские зарплаты составили примерно 657 рублей (в апреле — 636 рублей). Профессора и преподаватели зарабатывали 1120 рублей (1114 рублей), учителя — 808 рублей (774 рубля).

 
 
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Зарплаты бюджетников, по планам правительства, должны к концу этого года быть не ниже 80% от средней зарплаты по стране. В мае этот показатель составил почти 77,8%....
 
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