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Учителям — 800 рублей, врачам — 1140. Сколько платят бюджетникам, которым обещают поднять получки
04.07.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Зарплаты бюджетников,
Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY
В мае все бюджетники получали примерно 734 рубля. Это на 15,3 рубля, или на 2,1%, больше, чем в апреле 2018 г. Реальная заработная плата, которая рассчитывается с учетом инфляции, по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,4%.
Так, в здравоохранении в целом по стране зарабатывали 731 рубль (в апреле — 722 рубля). При этом врачи — 1140 рублей (1132 рубля), средний медперсонал — 726 рублей (715 рублей).
В образовании средние майские зарплаты составили примерно 657 рублей (в апреле — 636 рублей). Профессора и преподаватели зарабатывали 1120 рублей (1114 рублей), учителя — 808 рублей (774 рубля).
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Зарплаты бюджетников, по планам правительства, должны к концу этого года быть не ниже 80% от средней зарплаты по стране. В мае этот показатель составил почти 77,8%....
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