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В Ленинском районе г. Бреста живет ветеран войны, освобождавший Брест

04.07.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Брич, представители администрации и совета ветеранов Ленинского района г. Бреста, УПП «Брестводоканал» пришли к ветерану Великой Отечественной войны Вере Захаровне Слединской, чтобы поздравить ее с Днем Независимости Республики Беларусь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56940.php

Брест " alt="В Ленинском районе г. Бреста живет ветеран войны, освобождавший Брест ">

Вспоминая утро 22 июня 1941 года, Вера Захаровна с трудом сдерживала слезы. Незадолго до начала войны, Вера вышла замуж. Молодая семья жила в нескольких километрах от крепости в деревне Пугачево. Первые взрывы жители приняли за ночную грозу. Настоящее осознание беды пришло позже, когда в августе 1941 года ее отец, депутат Пугачевского сельсовета, был схвачен фашистами. В семью он больше не вернулся.

С 1942 года Вера Захаровна пошла связной в партизанский отряд им. М.Н.Чернака. Принимала участие в боях местного значения, была ранена. После лечения в госпитале, осталась в отряде Чернака, действовавшего в Брестской области в составе бригады им. Сталина, рядовой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56940.php

В Ленинском районе г. Бреста живет ветеран войны, освобождавший Брест

С приближением Красной Армии в 1944 году, бои развернулись с новой силой. После освобождения Брестской области, бригаду расформировали. Многие из партизан влились добровольно в ряды регулярной армии. Вера Захаровна попала в 38-ю гвардейскую стрелковую дивизию 70-й армии I-го Белорусского фронта. В составе дивизии освобождала Брест, с победными боями дошла до Чехословакии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56940.php

В Ленинском районе г. Бреста живет ветеран войны, освобождавший Брест

Вера Захаровна Слединская награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», другими наградами. В составе совета ветеранов Ленинского района принимала активное участие в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к родине.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56940.php

В Ленинском районе г. Бреста живет ветеран войны, освобождавший Брест

После войны работала на фабрике им. Фомина швеей, воспитала дочь и сына. В 2018 году Ветеран Великой Отечественной войны отметит 95-летие! Желаем Вам долгих лет жизни в добре и заботе!

Ленинский район г. Бреста
Алеся Сергеенко
Фото – Надежды Босак

Теги: Брест
 
 
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