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Бизнесмену Кныровичу дали 6 лет за уклонение от уплаты налогов и дачу взятки

04.07.2018 16:46 — Разное | Ежедневник  
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Бизнесмену Кныровичу дали 6 лет за уклонение от уплаты налогов и дачу взятки

фото: onliner.by

4 июля в суде Фрунзенского района Минска огласили приговор бизнесмену Александру Кныровичу и его коллегами из «СарматТермо-Инжиниринг».

Соучредителя и директора ООО «СарматТермо-Инжиниринг» Александра Кныровича суд приговорил к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать распорядительные должности в течение 5 лет. Замдиректора по экономике Игорь Максимов получил 4 года с конфискацией и запретом на 5 лет, ведущий экономист Андрей Кусков – 3 года и запрет в течение 5 лет заниматься предпринимательством, замдиректора по продажам Евгений Поповский – 4 года лишения свободы, пишет tut.by.

Все сроки соответствуют тому, что ранее запросил гособвинитель.

В течение месяца с дня вступления приговора в силу обвиняемые должны погасить ущерб государству в размере 2,765 млн рублей и госпошлину в размере 138 тысяч рублей.

Александр Кнырович заявил, что будет обжаловать приговор.

Напомним, Александр Кнырович и четверо его коллег были задержаны в январе 2017 года. Процесс начался 18 апреля. Еще одного соучредителя, бывшего директора «СарматТермо-Инжиниринг» Владимира Дашкевича, будут судить отдельно из-за проблем со здоровьем.

Кныровича обвиняли в уклонении от налогов в особо крупном размере и даче взятки, Поповского – во взятках, Максимова и Кускова – в пособничестве уклонению от налогов. Максимов и Кусков свою вину признали полностью, Кнырович и Поповский – частично.

Суд установил, что сотрудники «СарматТермо-Инжиниринг» недоплатили в казну 3,374 миллиона рублей. Для этого налоговую базу занижали через созданную в России компанию-посредник «СТИ-Трейдинг», оформленную на мать Александра Кныровича. Сделки между компаниями ДФР КГК объявил мнимыми. Фигуранты настаивали: сырье и продукция из/в Россию поставлялись в реальности.

Кроме того, бизнесмены признаны виновными в даче взяток сотрудникам предприятий ЖКХ и энергетики за проведение «заказных» биржевых торгов на поставку термоизолированных труб, которые изготавливала компания. Тут фигурируют суммы в 5 тысяч, одну тысячу, 10 тысяч рублей и бутылка коньяка.

Гособвинитель отметила, что Кнырович не скрывает: он знал о передаче взяток, хотя якобы «старался не вникать». Но на суде «минимизировал свою роль».

Было упомянуто, что в 2008 году ДФР КГК возбуждал в отношении Кныровича и других граждан уголовное дело по ч.2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Но производство было прекращено «по нереабилитирующим основаниям» на основании ч.2 ст. 30 УПК («Прекращение производства с освобождением от ответственности в связи с утратой деянием или лицом общественной опасности»). Речь идет о периоде, когда Кнырович не работал в компании «СарматТермо-Инжиниринг». У обвиняемого Поповского тоже была судимость, но она погашена.

Ранее были осуждены двое инженеров «Брестжилстрой». Их признали виновными в получении взяток от представителей фирмы «СарматТермо-Инжиниринг» на сумму не менее 10,5 тысячи рублей. Итог: 4 и 3 года заключения. При этом предполагаемые взяткодатели избежали наказания, потому что сами заявили о преступлении в КГБ.

 
Теги: Минск
 
 
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4 июля в суде Фрунзенского района Минска огласили приговор бизнесмену Александру Кныровичу и его коллегами из «СарматТермо-Инжиниринг».
 
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