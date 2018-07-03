"Все думают, что веганы слабые и больные". Как пауэрлифтер создал команду "Вегетарианская сила"

В представлении многих, веганы — скорее, тонкие и звонкие, чем могучие и мускулистые. Какая там физическая сила и крепость мышц, когда в организм не поступает полноценного животного белка? Но даже скептики замолкают, взглянув на рельефный торс 32-летнего вегана из Санкт-Петербурга Олега Смирнова, профессионального пауэрлифтера и основателя сообщества «Вегетарианская сила».





Олег Смирнов стал гостем экофестиваля «Пастернак»: рассказал, как питаться для достижения спортивных целей или чтобы просто подкачаться.

Кто из белорусских веганов увлекается спортом

Пообщаться с пауэрлифтером в Минске захотели несколько десятков человек: среди белорусских вегетарианцев и веганов тоже есть любители физнагрузок. Занимаются бегом, плаванием, волейболом, ходят в качалку, — но о таком сообществе, как в Питере, пока могут только мечтать.

18-летний Илья Бобылев приехал из Клецка на фестиваль только ради встречи с Олегом Смирновым. Илья тоже занимается пауэрлифтингом, и уже кандидат в мастера спорта. Будущий специалист в области физической культуры, перешел на четвертый курс Несвижского колледжа имени Якуба Коласа.

Парень говорит: в своем родном городе — единственный веган, среди однокурсников — тоже. Правда, отсутствие единомышленников его нисколько не смущает.





— Я сознательно отказался от животных продуктов несколько лет назад, — рассказал Илья. — Поскольку сделал это необдуманно и слишком резко, то даже угодил в больницу.

Здоровье удалось восстановить. Но, несмотря на печальный опыт, от своих взглядов парень не отказался. Следит за питанием, стал изучать диетологию, интересуется опытом спортсменов-веганов и поставил перед собой большую цель — сказать свое слово в профессиональном спорте.

А вот для минчанина-вегана Евгения Макея спорт — это просто способ поддерживать себя в хорошей физической и психологической форме. Евгений работает в сфере IT. Девять лет не ест мяса, а последние четыре года — и других продуктов животного происхождения. Постоянный посетитель воркаут-площадки в парке Марата Казея. Занимается вместе с «мясоедами» и накачал плечевой пояс ничуть не хуже.

— Каждый раз после занятий ощущаю прилив энергии, а это главное, — говорит айтишник.





Чем отличается питание спортсменов-веганов

— Сегодня быть вегетарианцем очень легко, — начинает свое выступление Олег Смирнов. — С веганством немного сложнее, но и этого не стоит бояться. В Питере, по большому счету, в любом гипермаркете можно найти все необходимое. Веганская колбаса стоит столько же, сколько хорошая мясная.

Что касается основ построения правильного рациона для спортсмена, то принципы для всех общие: и у веганов, и у «мясоедов».

Прежде всего нужно следить за тем, сколько калорий потребляешь с едой и сколько тратишь с физнагрузками — приложений и онлайн-калькуляторов для этой цели хватает. Важно не забывать о соотношении белков, жиров и углеводов: тут спортсмен руководствуется рекомендациями Института питания Российской академии наук. Самому пауэрлифтеру, если он не готовится к соревнованиям, при нынешних 95 кг требуется около 3000 ккал в день.

Многие противники веганства уверены: при полностью растительном питании невозможно набирать мышечную массу. Личный опыт Олега Смирнова это опровергает. Десять лет назад спортсмен весил всего 58 килограммов. Не ощущают проблем с набором веса и остальные члены команды «Вегетарианская сила».





— Если дядя Вася, который без мяса жить не может, в качалке начинает на вас наезжать, что вы себя доведете растительным белком, не спорьте. Вежливо покивайте головой: «Да-да, я умру», — и идите дальше качать штангу, — советует лектор.

Чтобы не было дефицита насыщенных жиров, сам спортсмен ежедневно по утрам выпивает две ложки растительного масла: чаще пальмового или кокосового. Рекомендует есть богатые на жиры грецкие орехи, льняное семя. В качестве источников углеводов, по мнению пауэрлифтера, хороши сладкие фрукты, гречка и овес.

А нужно ли вегану спортивное питание? Олег уверен, что тут надо избегать крайностей. С одной стороны, не нужно считать это бесполезной тратой денег, — но в то же время не думать, что успешные тренировки без спортпита невозможны. Сам пауэрлифтер употребляет соевый протеин, но было время, что обходился и без него.

— Я работал ландшафтным рабочим, копал ямы целый день. Не было времени даже нормально поесть. Когда пацаны ходили на перекуры, бегал в бытовку, чтобы выпить пол-литра смузи из орехов и изюма — и шел работать дальше. А вечером тренировка. Спортпит — дополнение, но не замена обычного питания. С ним просто легче набрать и держать нужный вес, особенно когда вы расходуете при активных тренировках много калорий.

«Веганство не делает нас лучше других, оно просто не делает нас хуже»





— Олег, предположу, что вы из семьи веганов?

— Родители мои «мясоеды», или правильнее сказать, всеядные. Бабушка уже лет тридцать не ест мясо и молочные продукты. В какой-то мере она на меня и повлияла. Меня всегда волновала и волнует проблема загрязнения окружающей среды. А производство мяса очень вредное для экологии.

— Вы говорили, что отказ от животной пищи был безболезненным. Вы готовились к этому, читали литературу?

— Чтобы перейти с мясоедения на вегетарианство, не надо ничего читать. Заменил мясо творогом, и все. И переход с вегетарианства на веганство мне действительно дался так же легко, как с мясоедения — на вегетарианство. Совершенно без проблем. Резко, уверен, ничего делать нельзя.

— Не тоскуете по прежним вкусам?

— Я уже и вспомнить не могу, какие они на вкус, эти животные продукты. Тем более, в веганском питании много чего вкусного. Например, мой любимый сыр тофу (продукт из соевого молока. — Прим. TUT.BY). За день легко могу съесть килограмм. В холодильнике обычно есть веганская колбаса, веганское молоко, хумус и овощи.

— Когда ели мясо, занимались спортом?

— Скорее, баловался. В университете, где я учился, была классная качалка: дешево, туда почти никто не ходил, и если ты там занимался, выставляли автомат по физкультуре. Но это было нерегулярно. Серьезно я занялся спортом в 2008 году, когда уже два года был вегетарианцем. И всех своих результатов достиг, когда мяса не употреблял.





Но из этого нельзя делать вывод, что веганство помогает стать сильнее. Оно просто не мешает этому. Мой результат неплохой. Но среди спортсменов много тех, кто круче. Мне не нравится, когда веганство пропагандируют как нечто уникальное, метод великих достижений, лечения болезней, омоложения, очищения организма и прочих глупостей. Самая распространенная тиражируемая глупость, которую приходится слышать, звучит так: «Когда я перестал есть мясо, у меня такая энергия поперла!». У кого из своих спортсменов, да и обычных веганов не спрошу — ни у кого ничего не поперло. У меня лично только холестерин сильно упал: был выше верхней границы, теперь ниже нижней. Но я бы этого и не узнал, если бы регулярно не сдавал биохимический анализ крови.

— Выходит, вы следите за состоянием здоровья. Как оно?

— У меня есть некоторые проблемы, как у всех профессиональных спортсменов. И связаны они не с питанием, а с высокими физическими нагрузками. В основном, это травмы.

— Вы сами много тренируетесь?

— Если исключить подготовку к соревнованиям, каждый день примерно около часа. Длительными бывают только силовые тренировки. Я не пытаюсь нарастить как можно больше мышечной массы, для меня как пауэрлифтера она даже может являться помехой, потому что мы выступаем в весовых категориях.

Остальное время — 5−6 часов — провожу в зале «Вегетарианская сила», тренирую других ребят.

— Тех, кто ест мясо, вы в свой зал не пускаете?

— Мы делаем исключения для своих знакомых, которые намерены отказаться от животной пищи. Были случаи, что позанимавшись с нами некоторое время, люди становились вегетарианцами. В целом, мы стараемся поддерживать хорошие отношения со всеми спортсменами. Это помогает пропаганде веганства.





— Что изменилось с тех пор, как вы и ваша команда стали выступать на соревнованиях?

— Когда мы только начинали, стоило объявить кого-то из команды «Вегетарианская сила», как по залу эхом катился смешок. А сейчас никто ни разу не хмыкнет. В интернете, конечно, встречаются разные агрессивные комментарии, но это только оттого, что в сети тебя никто не видит и можно писать все, за что в реале было бы стыдно. Нас стали воспринимать как равных, потому что мы не только результаты показываем, но и организуем соревнования.

Всего тренажерный зал «Вегетарианская сила» посещают 40 парней и девушек. Правда, не всегда регулярно. Веганов-спортсменов пока мало, на территории России мы единственное в своем роде сообщество. Но отдельные веганы успешно выступают не только пауэрлифтинге, но и в кроссфите и бодибилдинге.

— Ваш образ жизни можно назвать здоровым?

— Я занимаюсь спортом, а спорт — не ЗОЖ. Ведь это насилие над собой. Но как иначе, если моя цель — показать, что веган-спортсмен не хуже спортсмена, который уплетает куриную грудку и говядину? Как ни крути, надо отжать 300 кг (в мае на Чемпионате Европы IPL Олег Смирнов занял первое место в весовой категории до 100 кг с результатом 300,5 кг, установив новый рекорд России в своей номинации.— Прим. GO.TUT.BY), чтобы тебе кто-то поверил.





Спорт в моей жизни существует исключительно для того, чтобы популяризировать веганство. Распространять идеи отказа от поедания животных очень мешает всеобщая убежденность, что веганы слабые и больные. А я, как вы видите, и не слабый, и не больной.

— А что, в вашем понимании, здоровый образ жизни?

— Это когда ты ходишь в зал ради приятного времяпровождения, в свое удовольствие, чтобы поддерживать организм в тонусе. Грубо говоря, когда ты не жмешь штангу больше своего собственного веса. Когда я жму три своих веса, жутко начинают болеть локти. И с этим ничего не поделаешь: нормальные локти не предназначены для таких нагрузок. Спорт высших достижений — это всегда преодоление себя, боль и травмы.

— Сейчас cтавите перед собой спортивную цель?

— 312,5 кг. Планирую продемонстрировать этот результат осенью. И, возможно, на этом успокоюсь. Буду тренировать других.