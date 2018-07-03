как в Барановичах прошел забег BaRUNovichi RUN

В Барановичах 3 июля отметили легкоатлетическим забегом: на старт вышло больше 320 человек.



Фото: предоставлено организаторами

— Более 320 человек — это рекорд за все пять лет проведения BaRUNovichi RUN, — рассказывает один из организаторов, председатель клуба Run4Fun Алексей Чемоданов. — Самый старший участник пробега — 80-летний Николай Машей, самая младшая — 9-летняя Ева Шевченко. С нами бежал, в том числе, начальник отдела спорта и туризма Барановичского горисполкома Юрий Сусоров. Атлетов сопровождали велосипедисты.



Фото: предоставлено организаторами

Забег BaRUNovichi RUN проходит по городским улицам, так что для его проведения останавливают движение транспорта. По словам Алексея, самым сложным оказалось определить трассу, которая устроила бы и ГАИ, и участников забега — понадобилась помощь и Белорусской федерации легкой атлетики, и Барановичского горисполкома. Решилось все в последний момент:

— К 3 июля общими усилиями мы имели хороший круг на 5260 м. Среди белорусских забегов у нас самая ровная трасса, именно поэтому в Барановичах поставили много личных рекордов.



Фото: предоставлено организаторами

На дистанции в 21 км первым был Николай Михнюк (час и девять минут), 10 км быстрее всех пробежал Юрий Шумский (34 минуты), а с пятью км лучше остальных справился Сергей Свитич (восемнадцать минут).



Фото: предоставлено организаторами