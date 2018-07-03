|
как в Барановичах прошел забег BaRUNovichi RUN
В Барановичах 3 июля отметили легкоатлетическим забегом: на старт вышло больше 320 человек.
— Более 320 человек — это рекорд за все пять лет проведения BaRUNovichi RUN, — рассказывает один из организаторов, председатель клуба Run4Fun Алексей Чемоданов. — Самый старший участник пробега — 80-летний Николай Машей, самая младшая — 9-летняя Ева Шевченко. С нами бежал, в том числе, начальник отдела спорта и туризма Барановичского горисполкома Юрий Сусоров. Атлетов сопровождали велосипедисты.
Забег BaRUNovichi RUN проходит по городским улицам, так что для его проведения останавливают движение транспорта. По словам Алексея, самым сложным оказалось определить трассу, которая устроила бы и ГАИ, и участников забега — понадобилась помощь и Белорусской федерации легкой атлетики, и Барановичского горисполкома. Решилось все в последний момент:
— К 3 июля общими усилиями мы имели хороший круг на 5260 м. Среди белорусских забегов у нас самая ровная трасса, именно поэтому в Барановичах поставили много личных рекордов.
На дистанции в 21 км первым был Николай Михнюк (час и девять минут), 10 км быстрее всех пробежал Юрий Шумский (34 минуты), а с пятью км лучше остальных справился Сергей Свитич (восемнадцать минут).
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Барановичах 3 июля отметили легкоатлетическим забегом: на старт вышло 320 человек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)