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Азаренко выбыла из "Уимблдона". В матче с Плишковой у нее не было ни одного брейк-поинта

04.07.2018 16:44 — Разное | Tut.by  
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко уступила чешке Каролине Плишковой во втором раунде «Уимблдона» (призовой фонд — 21,96 млн долларов) — 3:6, 3:6. Успех в матче с белоруской позволил Плишковой впервые пробиться в третий раунд этого турнира и повести в счете по личным встречам с Азаренко в 2018 году.


Фото: Reuters

С марта 2018 года, когда Виктория Азаренко (87 WTA) вернулась в тур после 8-месячной паузы, она дважды пересекалась с Каролиной Плишковой (8 WTA): была лучше соперницы на харде и уступила ей на грунте, несмотря на победу по очкам. Очередная встреча игроков случилась на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета во втором раунде «Уимблдона».

В начале матча Виктория испытывала трудности на подаче и допускала много невынужденных ошибок (всего за игру — 17). При вводе мяча во втором гейме Вика отыграла тройной брейк-поинт и сумела взять очко. В следующий раз на приеме Каролина реализовала один из двух брейк-поинтов, что позволило ей, одной из лучший подающих теннисисток в туре, лидировать в счете до конца первого сета. У Плишковой был тройной сетбол, и это преимущество она не растеряла — 3:6 не в пользу Азаренко.

Во второй партии Вика стала лучше действовать на подаче и один из геймов взяла «под ноль», однако в седьмом гейме снова позволила Каролине оформить брейк. Уже в девятом гейме Каролина принимала на победу. Ей была на руку двойная ошибка со стороны Азаренко. Позже Вика пробила в аут в розыгрыше, чем помогла сопернице добиться успеха в ситуации с двумя матчболами.

Итог поединка, который длился 1 час 12 минут, — поражение Азаренко со счетом 3:6, 3:6. У Вики не было в этом матче брейк-поинтов. По числу активно выигранных очков она также уступила Плишковой — 13 против 15. Отметим, что для Плишковой выход в третий раунд «Уимблдона» стал первым в карьере.

Статистика матча Азаренко — Плишкова

Попадание первой подачи: 70% — 74%
Выигрыш первой подачи: 67% — 73%
Выигрыш второй подачи: 39% — 64%
Эйсы: 2 — 2
Двойные ошибки: 2 — 1
Очки, выигранные на приеме: 30% — 41%
Реализация брейк-пойнтов: 0% — 33%
Все выигранные очки: 51 — 62

Свой путь на «Уимблдоне» Виктория Азаренко начала с победы в первом раунде над россиянкой Екатериной Александровой (110 WTA) — 7:6 (7:4), 6:3. Ранее Виктория дважды играла в полуфинале «Уимблдона» — в 2011 и 2012 годах, а в прошлом сезоне, всего спустя полгода после родов, дошла до четвертого раунда, где уступила румынке Симоне Халеп.

Всего Азаренко провела в этом году уже 16 матчей, в 9 из которых одержала победу. Лучше всего удалось выступить на турнире в Майами, где Вика дошла до полуфинала.

 
 
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Успех в матче с белоруской позволил Плишковой впервые пробиться в третий раунд этого турнира и повести в счете по личным встречам с Азаренко в 2018 году.
 
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