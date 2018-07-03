Прогноз погоды на 5 июля

Южный циклон постепенно теряет силу. Таких сильных и продолжительных дождей, как накануне, уже не будет. Но без осадков всё же в ближайшие дни не обойдётся. Их принесут влажные воздушные массы с акватории Балтийского моря. Ожидается умеренно тёплая погода.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается преимущественно без осадков, днём – местами кратковременные дожди. Возможны грозы. В отдельных районах будет слабый туман. Ветер западный. Ночью будет +9..15°С тепла. В разгар дня столбики термометров устремятся вверх до отметки +25°С, по юго-западу будет ещё теплее – до +28°С. В столице ожидается +21..+23°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В последующие два дня в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди. Днём местами прогремят грозы. Ветер будет умеренный западный, северо-западный, при грозах – порывистый. В ночные часы до +17°С. Днём воздух прогреется до +25..+ 27°С.

И немного метеоистории. Самым жарким за весь период наблюдений в Беларуси этот день был в 2002-м: в Мозыре тогда столбики термометров поднялись до отметки +35°С. Самая холодная ночь была в 1982-м: в Брестской области синоптики зафиксировали всего +3°С. 4 июля 1990-го в Мозыре выпало более 90 миллиметров осадков (месячная норма).

В народном календаре – Ульянов день. Это время собирать цветки липы. В старину верили, что в этот день они обладают особыми целебными свойствами, которые сохраняются в течение года. А тому, кто срубит липу в этот день, наши предки в лес ходить не советовали – непременно заблудится. Грозы 4 июля предвещали затяжное ненастье. А если после дождя солнце ярко светит и печёт, то вечером снова будут осадки. Южный ветер при чистом небе – примета, что впереди долгий период тепла.