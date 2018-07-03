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Приложение «Мобильный мастер» для ЖКХ тестируют в Минске

04.07.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Приложение «Мобильный мастер» для организаций ЖКХ тестируют в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Юрий Кукашук.

Первыми на новую форму работы перешли в ЖЭУ-5 Заводского района Минска. Приложение установлено на смартфоны рабочих по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. Заявка, поступившая на короткий номер 115, сразу направляется непосредственному исполнителю.

«Во время пилотного проекта мы изучаем отзывы работников, мнения, что нужно усовершенствовать», — отметил Юрий Кукашук.

 
Теги: Минск
 
 
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Приложение «Мобильный мастер» для организаций ЖКХ тестируют в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер ГО «Минское городское жилищное...
 
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