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Суд Минского района вынес приговор по делу о коррупции в Госпромнадзоре

04.07.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Суд Минского района вынес приговор по уголовному делу о коррупционных преступлениях в Госпромнадзоре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблсуда.

Первого замначальника Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС признали виновным в неоднократном получении взятки, а также в составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных документов, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности. Он приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. Обвиняемый лишен права занимать определенные должности на срок 5 лет. С него будет взыскана неосновательно приобретенная выгода на сумму более Br12 409.

Второй фигурант дела, который работал директором ЧПТУП «Белпромгазспецмонтаж», признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

 
 
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Суд Минского района вынес приговор по уголовному делу о коррупционных преступлениях в Госпромнадзоре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблсуда. Первого...
 
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