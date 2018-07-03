|
Геомагнитные бури
04.07.2018 — Разное | Новости Хотимска
Геомагнитные бури могут влиять на самочувствие людей, работу радиоэлектронных приборов и погоду.
Как возникают геомагнитные бури.
Вспышка на солнце: выброс ионизированных частиц (в основном протонов и электронов).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Геомагнитные бури могут влиять на самочувствие людей, работу радиоэлектронных приборов и погоду. Как возникают геомагнитные бури. Вспышка на солнце: выброс...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)