Беларусь и Россия актуализируют дорожную карту по снятию ограничений на поставки молочки

Беларусь и Россия актуализируют дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц 2 июля провел переговоры с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. На повестке дня были вопросы снятия ограничений по поставкам молока и молочной продукции. «Министры обсудили выполнение дорожной карты по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год. Стороны договорились в ближайшее время актуализировать дорожную карту», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, во время переговоров обсуждались прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства по мясу, молоку и сахару, а также интеграция белорусской информационной системы «AITS-прослеживаемость» с российской информационной системой «Меркурий». Стороны составили и подписали план работ по обмену электронными ветеринарными сопроводительными документами между компонентами белорусской и российской систем прослеживаемости.