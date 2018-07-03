В деревнях Слуцкого района 6 и 7 июля отметят Купалье. Список





Белорусский народный праздник Купалье (Ивана Купалу) отметят в деревнях Слуцкого района, сообщили сайту SlutskGorod в государственном учреждении культуры «Слуцкий районный центр народного творчества».

В пятницу, 6 июля, в доме культуры д. Селище пройдёт танцевально-игровая программа «Купальские забавы» (начало в 19:00), в центре культуры агрогородка Мелешки - народное гулянье «В купальскую ночь ворожила» (начало - в 21:00). Деревня Радичево отметит праздник в Бокшицком СДК, там в 17:00 начнётся народное гулянье «Купальский вечерок». В деревне Лядно в 20:00 начнётся обрядовый праздник «Купальский вечер».

7 июля в сельском доме культуры деревни Леньки пройдёт игровая программа «Ккак на Ивана, да на Купалу». Начало - в 19:00.

В черте города празднование не планируется.



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