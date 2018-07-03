В Южной Африке впервые за 10 лет выпал снег

Необычное для Южной Африки природное явление удивило жителей столицы ЮАР — Кейптауна. Утром, 3 июля, они увидели на улице 10-сантиметровый слой снега, пишет News24.

В некоторых районах ЮАР из-за снега произошли случились локальные наводнения, а также затопило плотины на 44%.

По информации синоптиков, в грядущие выходные в Южной Африке ожидается выпадение около 40-50 см снега.

Источник: sb.by

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