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В Южной Африке впервые за 10 лет выпал снег
04.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Необычное для Южной Африки природное явление удивило жителей столицы ЮАР — Кейптауна. Утром, 3 июля, они увидели на улице 10-сантиметровый слой снега, пишет News24.
В некоторых районах ЮАР из-за снега произошли случились локальные наводнения, а также затопило плотины на 44%.
По информации синоптиков, в грядущие выходные в Южной Африке ожидается выпадение около 40-50 см снега.
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Необычное для Южной Африки природное явление удивило жителей столицы ЮАР — Кейптауна. Утром, 3 июля, они увидели на улице 10-сантиметровый слой снега,...
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